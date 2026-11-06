جموع غفيرة من مختلف محافظات الأردن تؤم بيت عزاء الشهيد السلايطة

خبرني - أمّت جموع غفيرة، رسمية وشعبية، من مختلف محافظات المملكة، بيت عزاء الشهيد العريف جواد السلايطة في مسقط رأسه بقرية مشيرفة السلايطة بقضاء أم الرصاص، والذي استشهد إثر عمل إرهابي أمس الخميس في أثناء قيامه بواجبه الرسمي.

وعبرت جموع المعزين عن خالص تعازيهم ومواساتهم لأسرة الشهيد، مؤكدين أن هذا المصاب هو مصاب كل بيت أردني، ومشددين على أن الإرهاب يستهدف أمن الوطن واستقراره ولن يحقق مبتغاه، وأن مثل هذه الأعمال تزيد الأردنيين صموداً ووحدة للحفاظ على وطنهم ونبذ الفكر المتطرف.

وقال الأب خالد شعبان كاهن الروم الكاثوليك في مرج الحمام،”إننا جميعاً أبناء وطن واحد، وكلما زادت الأعمال الإرهابية، زاد تماسكنا ومحبتنا لوطننا ولقيادتنا، ومهما بلغت هذه المحاولات الإجرامية فلن تنال من وحدتنا وإخوتنا، وسنبقى متمسكين بأرضنا، رافعي الرؤوس خلف جلالة الملك عبدالله الثاني وحكومتنا وأجهزتنا الأمنية”.

من جهته، قال النائب السابق عبدالله زريقات من الكرك، إن العمل الإرهابي الذي جرى بالأمس في الكرك واليوم استهدف الشهيد السلايطة سيخسأ أمام صمود الأردنيين، مؤكداً أن الأردن مستهدف ومطلوب من الجميع اليقظة والحذر، فالإرهاب لا يفرق بين مسلم ومسيحي، أو بين مواطن ورجل أمن.

بدوره، أكد المواطن حسن الحراحشة أن هذه الشرذمة من الإرهابيين لن تزيد الأردن إلا صلابة وعزيمة بقيادة جلالة الملك، مشيراً إلى أن الأردنيين اليوم يعتزون بشهادة جواد، والجميع يقفون صفاً واحداً خلف الأجهزة الأمنية.

وعبر الشيخ صياح أبو حجزة السلايطة، باسم ذوي الشهيد، عن شكره لجموع المعزين، مؤكداً أن عشيرة السلايطة ستبقى شوكة في حلق العصابات الإرهابية المأجورة وكل من يدعمها، معاهدين جلالة الملك أن يبقوا فداءً للأردن.

وأكد إدانة عشيرة السلايطة للعمل الإرهابي الجبان الذي استهدف ابنهم وابن الوطن في أثناء قيامه بواجبه، مشدداً على أنه لن ينال من عزيمة أبناء الوطن، وأن أبناء العشيرة سيبقون فداءً للوطن الذي قدمت عبر تاريخها تضحيات جساماً من الشهداء، وأن هذا العمل الإرهابي لن يزيد أبناء العشيرة إلا تمسكاً بالوطن وأمنه وقيادته الهاشمية.