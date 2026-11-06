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الهيئة العامة لنقابة المهندسين تقر التعديلات المقترحة على قانون النقابة

  • 06 نوفمبر 2026
  • 21:45
الهيئة العامة لنقابة المهندسين تقر التعديلات المقترحة على قانون النقابة

خبرني - أظهرت نتائج الفرز الأولية لصناديق التصويت على التعديلات المقترحة على قانون نقابة المهندسين الأردنيين، نجاح التصويت لصالح التعديلات، وتجاوز عدد المصوتين بـ«نعم» أغلبية أصوات المقترعين البالغ عددهم 6244 مهندساً ومهندسة.

وبحسب النتائج الأولية، تكون الهيئة العامة للنقابة قد أقرت التعديلات المقترحة على القانون، والتي عرضت عليها خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقد صباح اليوم الجمعة.

وكانت النقابة قد فتحت صناديق الاقتراع أمام المهندسين للتصويت على التعديلات، من الساعة الواحدة والنصف ظهراً وحتى السادسة والنصف مساءً، في خطوة تأتي ضمن مسار إقرار التعديلات التشريعية الرامية إلى تطوير قانون النقابة.

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