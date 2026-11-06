هجوم يستهدف سفينة يونانية في الخليج ويودي بحياة أحد بحارتها

خبرني - أعلنت شركة فيلوس تانكرز اليونانية، المشغلة لناقلة منتجات نفطية، الجمعة، مقتل أحد أفراد طاقمها في انفجار يعتقد أنه نتج عن هجوم صاروخي استهدف السفينة في مياه الخليج، أمس الخميس.

وأوضحت الشركة في بيان أن الناقلة إم. تي فيلوس سافير، التي ترفع علم جزر المارشال، كانت تبحر دون حمولة في اتجاه البحرين حين تعرضت للهجوم.

وقالت الشركة: "تعلن الشركة بحزن بالغ وفاة أحد بحارتها، الذي عثر عليه مصابا بجروح مميتة على متن السفينة، بعد أن أُبلغ في البداية عن فقدانه في أعقاب الانفجار"

وأضافت فيلوس تانكرز أن أفراد الطاقم الآخرين لم يتعرضوا لأي إصابات، وأنهم تمكنوا من إخماد حريق اندلع على متن السفينة إثر الانفجار. كما لم تسجل أي تقارير عن تلوث بيئي أو تسرب.

وقد تم نقل الناقلة إلى ميناء خليفة بن سلمان في البحرين، فيما ينتظر أن تبدأ السلطات تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث. وأشارت الشركة إلى أن تقييم حجم الأضرار التي لحقت بجسم السفينة ما يزال جاريا.

ويأتي هذا الحادث في وقت تتصاعد فيه المخاوف بشأن أمن الملاحة التجارية في الخليج، إذ وصفته تقارير متخصصة بأنه يعكس اتساع التهديدات التي تواجه السفن في المنطقة.