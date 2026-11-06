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عملة بيتكوين تهبط دون الـ75 ألف دولار

  • 06 نوفمبر 2026
  • 21:21
عملة بيتكوين تهبط دون الـ75 ألف دولار

خبرني - تراجع سعر عملة "بيتكوين" إلى ما دون 75 ألف دولار، الخميس، للمرة الأولى منذ 15 سبتمبر 2026، وسط موجة تصفية واسعة للمراكز في أسواق العملات المشفرة.

وأظهرت بيانات منصة "بينانس" أن البيتكوين انخفضت بنسبة 3.45% إلى 74,888 دولارا بحلول الساعة 18:05 بتوقيت موسكو، قبل أن تقلص خسائرها إلى 1.68% عند مستوى 75,772 دولارا بحلول الساعة 18:22.
وامتد التراجع إلى عملة إيثريوم، التي انخفضت بنسبة 2.91% إلى 2,225.4 دولارا.

وبحسب بيانات منصة "كوين غلاس"، بلغت قيمة المراكز التي جرى تصفيتها في منصات تداول العملات المشفرة عالميا خلال 24 ساعة نحو 836 مليون دولار، شملت مراكز 179 ألف متداول.

واستحوذت منصة "بينانس" على الحصة الأكبر من عمليات التصفية بنحو 220 مليون دولار، فيما بلغت تصفية مراكز الشراء نحو 691 مليون دولار، مقابل 144.5 مليون دولار لمراكز البيع.

وفي سوق العملات المشفرة، بلغت القيمة السوقية الإجمالية نحو 2.54 تريليون دولار، وفق بيانات "كوين ماركت كاب"، منها 1.51 تريليون دولار لبيتكوين و271.66 مليار دولار لإيثريوم.

وتعني تصفية المراكز إغلاق منصات التداول صفقات المتعاملين قسرا عند استخدام الرافعة المالية، عندما لا تكفي الأموال المتاحة لتغطية الخسائر والحفاظ على المراكز المفتوحة.

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