استقالة مفاجئة في منتخب مصر

خبرني - أعلن المنسق الإعلامي للمنتخب المصري، محمد مراد، استقالته من منصبه منهيا رحلة استمرت نحو 5 سنوات داخل الجهاز الإداري للمنتخب، في توقيت مهم قبل الاستحقاقات المقبلة.

أعلن المنسق الإعلامي للمنتخب المصري، محمد مراد، استقالته من منصبه منهيا رحلة استمرت نحو 5 سنوات داخل الجهاز الإداري للمنتخب، في توقيت مهم قبل الاستحقاقات المقبلة.

وجاء قرار مراد بعد فترة طويلة من العمل مع الأجهزة الفنية المتعاقبة، بداية من المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، مرورا بالمراحل المختلفة التي شهدها المنتخب، وصولا إلى الجهاز الحالي بقيادة حسام حسن وشقيقه إبراهيم حسن.

وقال محمد مراد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": " كيروش حتي الفترة الأفضل والأهم و الأنجح مع كابتن حسام و إبراهيم حسن اللي بتمني الدعم ليهم من المسؤولين الفترة المقبلة لو عاوزين يبنوا منتخب قوي ..

حاولت واجتهدت بقدر استطاعتي علي تقديم الجانب الإعلامي للمنتخب بشكل مميز - كنت شغال بمفردي طوال هذه السنوات - و أهمها بطولة أمم أفريقيا بالمغرب و البطولة الأهم والأفضل في مسيرتي ومسيرة المنتخب و المصريين و هي كأس العالم ، والحصول علي إشادة من فيفا بالعمل الإعلامي للبطولة وتم ارسال ايميل خاص بهذا الأمر ، علي الرغم من العمل بمفردي في حين أن كل المنتخبات الأخرى كانت تضم علي الأقل ٤ منسقين إعلاميين …للحديث بقية في الفترة المقبلة ..كل التوفيق و الدعم لمنتخب مصر و التوأم ، وبشكر ناس كتير كانت سبب في وجودي في هذا المكان منهم أحمد دياب و جمال علام و محمد يحيي لطفي و وليد العطار و علا الشافعي و عبد الفتاح عبد المنعم بشكر الناس المحترمة في مجلس الإدارة .

- حاجة أخيرة بقولها للشخص المهمش في اتحاد الكرة .. أنا قعدت غصب عنك ومشيت بمزاجي".



وتأتي استقالة مراد قبل فترة مهمة لمنتخب مصر، في ظل المشاكل التي يعاني منها الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

فقد فرضت لجنة الانضباط التابعة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عقوبة الإيقاف بحق حسام حسن، وشقيقه إبراهيم حسن، مدير المنتخب، على خلفية التصريحات التي أعقبت مواجهة مصر والأرجنتين في دور الـ16 من كأس العالم 2026، والتي انتهت بخسارة الفراعنة بنتيجة 2-3، وسط اتهامات وجهها الجانب المصري إلى فيفا وطاقم التحكيم بمحاباة المنتخب الأرجنتيني.

وبموجب القرار، سيغيب حسام حسن وإبراهيم حسن عن مباراتي منتخب مصر أمام مالاوي، المقررتين خلال شهر نوفمبر المقبل، ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2027.

كما أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر قرارا بمنع ظهور حسام حسن في وسائل الإعلام المصرية، في سابقة تاريخية تجاه أي مدرب لمنتخب مصر.

وتلقى حسام حسن انتقادات لاذعة بسبب خروج مشاكله العائلية للعلن، وآخرها تقديم بلاغ في طليقته دان آدم، بالجمع بين زوجين.