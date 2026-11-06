النصر السعودي يوجه رسالة لقائده رونالدو بعد اعتزاله اللعب دوليا

خبرني - وجه نادي النصر السعودي رسالة إلى قائده الأسطورة كريستيانو رونالدو بعد إعلانه اعتزال اللعب مع منتخب البرتغال.

وأعلن النجم المخضرم كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 41 عاما، مساء أمس الخميس، وضع حد لمسيرته الدولية مع منتخب بلاده.

وقال نادي النصر عبر حسابه على منصة "X"، مخاطبا نجمه كريستيانو رونالدو: "لا يزال مدرجنا يهتف باسمك، والرياض تحتفي بحضورك، وبيننا من الشغف والطموح ما يستحق أن نعيشه معا.

وبشعار ناديك النصر أفراح وأمجاد يترقبها العالم بأسره، ما زال في التاريخ فصول لم تنتهِ بعد".

وفي رسالة أخرى قال الفريق "العالمي": "قدوة للأجيـال.. وتاريخ رياضي عظيم ودع البرتغال.. لكنه سيبقى في قلوب العالم أجمع، انتهى فصل.. وما زال هناك تاريخ جديد سيكتبه مع ناديه النصر".

حقق كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي للبرتغال برصيد 146 هدفا سجلها في 234 مباراة، خلال مسيرته الدولية بطولة كأس أمم أوروبا 2016 وبطولتين لدوري الأمم الأوروبية.