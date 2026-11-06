أصالة نصري تكشف كواليس تعرضها لسرقة مجوهرات بقيمة 6 ملايين دولار في أمريكا

خبرني - كشفت الفنانة أصالة نصري عن تعرضها لسرقة مجوهراتها خلال رحلتها الغنائية الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديداً عقب إحيائها حفلها الأخير في مدينة ديترويت، معبرة عن حزنها الشديد لفقدان علبة مجوهراتها التي تضم قطعاً تحمل ذكريات خاصة من والدها وزوجها وأبنائها، إلى جانب هدايا ومقتنيات مرتبطة بمحطات نجاح مهمة في مسيرتها الفنية.

وبعد مرور نحو أسبوع على الواقعة، قررت أصالة الكشف عن تفاصيل ما حدث، من خلال رسالة مطولة نشرتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، روت فيها بنفسها كيف اكتشفت اختفاء مجوهراتها، ولماذا تمثل هذه القطع قيمة استثنائية بالنسبة إليها، مؤكدة أنها لم تكن ترغب في الإعلان عن الحادثة حتى لا تؤثر على سعادتها بالنجاح الذي حققته جولتها الأمريكية.

أصالة تروي تفاصيل سرقة مجوهراتها بعد حفلها في ديترويت

استهلت أصالة حديثها بالتعبير عن سعادتها بالنتائج التي حققتها جولتها الغنائية في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنها قدمت حفلات من أجمل حفلات حياتها، وأسعدت آلاف الأشخاص الذين تفاعلوا معها بصورة فاقت توقعاتها.

وقالت أصالة: «الحمد لله الهدف من الرحلة لأمريكا تحقق وعملت أحلى حفلات بالحياة وأسعدت ناس بالآلاف وأنا كنت سعيدة قدهم كلهم، وكانت البداية بلوس أنجلوس وليلة عظيمة، وبعدها رحت نيوجيرسي وكمان التفاعل كان مثل الحلم، وآخر حفلة كانت تاني يوم مباشرة بديترويت».

وعن تفاصيل الساعات التي سبقت اكتشاف السرقة، أوضحت أنها وصلت إلى الفندق في ديترويت واستعدت لتغيير إطلالتها قبل التوجه إلى الحفل، حيث قامت بتبديل مجوهراتها، مؤكدة أنها تحرص دائماً خلال السفر على ارتداء مقتنياتها الخاصة، ولا تستخدم أي قطع لا تمتلكها، تجنباً لتحمل مسؤولية مجوهرات الآخرين.

وأضافت في روايتها: «ويا دوب وصلت الفندق وحضرت حالي وغيرت مجوهراتي اللي الحمد لله كلهم إلي، وما كان معي شيء أنا ما بملكه، وهيك عادة بالسفر بعمل بخاف من المسؤولية فبلبس أغراضي».

وتحدثت أصالة عن أجواء الحفل الأخير في ديترويت، مشيرة إلى أنها عاشت ليلة استثنائية مع الجمهور، قبل أن تعود إلى الفندق بعد انتهاء الأمسية وهي تشعر بالتعب، لتستعد للنوم دون أن تعرف أن صباح اليوم التالي سيحمل لها مفاجأة مؤلمة.

وتابعت: «ورحت الحفلة وكانت قمة بالجمال والحضور مرعب والجو خيالي والناس طارت وأنا كذلك. خلصت الحفلة ورجعت تعبانة حضرت حالي للراحة ونمت، والصبح فتحت شنطتي غير حلقي اللي بحب أغيره كل يوم حسب شو حاسة، وللأسف ما لقيت علبة مجوهراتي كلها».



مجوهرات أصالة المسروقة تحمل ذكريات مع والدها وصورته

لم يكن اختفاء المجوهرات بالنسبة إلى أصالة مجرد خسارة لمقتنيات ثمينة، إذ كشفت أن العلبة كانت تضم قطعاً تحمل قيمة عاطفية كبيرة، بعضها استغرق إعدادها وقتاً طويلاً، وانتظرت أكثر من عام حتى أصبحت جاهزة لترتديها، وفي مقدمتها مجوهرات تحمل اسم والدها وصورته.

كما تضمنت المقتنيات ذكريات مهمة من زوجها الشاعر فائق حسن وأبنائها، إلى جانب هدايا قدمتها أصالة لنفسها احتفالاً بنجاح حفلاتها وألبوماتها وأغنياتها، وأخرى تلقتها من أصدقاء مقربين، وهو ما جعل فقدانها أكثر إيلاماً بالنسبة إليها.

وفي وصفها لما فقدته، قالت أصالة: «طبعاً زعلت لأسباب كتيرة، أولها وأهمها إني عملت بأوقات طويلة وانتظرت أكتر من سنة، اسم أبي أحطه على راسي وصورة أبي بصدري، وذكريات مهمة من جوزي ومن ولادي، وهدايا مني إليّ بمناسبات نجاح حفلة أو ألبوم أو أغنية، وكمان هدايا من أصحاب غاليين عليّ».

وأضافت موضحة حجم ارتباطها بهذه المقتنيات: «وأغراضي غير قيمتها المادية إلها قيمة عندي معنوية كبيرة».

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ماذا حدث في فندق أصالة بدترويت؟ والشرطة الأمريكية تحقق في السرقة

وبالتزامن مع رواية أصالة، كانت شرطة ديترويت قد أعلنت بدء التحقيق في واقعة سرقة مجوهرات ثمينة من غرفة إحدى النزيلات في فندق MGM Grand Detroit، في بلاغ يعود إلى صباح الأحد 1 نوفمبر 2026.

ووفقاً لما نشره موقع «ClickOnDetroit» الإخباري الأمريكي، استجاب ضباط الشرطة لبلاغ سرقة في محيط شارع ثيرد ستريت بمدينة ديترويت، قرابة الساعة العاشرة والنصف صباحاً، وعثروا لدى وصولهم على سيدة أبلغت عن اختفاء مجوهرات ثمينة من غرفتها.

وأوضحت الشرطة أن التحقيق لا يزال في مراحله الأولية، وأن القضية مفتوحة وقيد المتابعة، دون الكشف عن هوية المشتبه به أو تفاصيل إضافية بشأن كيفية تنفيذ السرقة.

وفي تقرير لاحق، نقل الموقع عن مصدر لم يكشف عن هويته أن المشتبه به ليس موظفاً في الفندق، فيما لم تصدر إدارة الفندق تعليقاً بشأن الواقعة، وأحالت الاستفسارات إلى شرطة ديترويت.

أما فيما يتعلق بالقيمة المالية للمجوهرات، فقد تداولت وسائل إعلام تقديرات تصل إلى 6 ملايين دولار، لكن شرطة ديترويت لم تعلن قيمة رسمية للمقتنيات المفقودة، كما لم تحدد أصالة قيمة خسارتها المادية في رسالتها.

ومن جانبها، كشفت أصالة أن الشرطة حضرت إلى المكان عقب اكتشاف اختفاء المجوهرات، وأن عدداً كبيراً من الأشخاص توافدوا إلى موقع الواقعة، لكنها لم تحصل على أي أخبار جديدة بشأن مصير مقتنياتها رغم مرور نحو أسبوع.

وقالت: «وطبعاً الشرطة والناس ملت المكان، ومن أسبوع تقريباً لليوم ما في أخبار، وما كنت بدي خبر خبر يأثر على هالرحلة اللي حققت فيها حلم من أحلامي وفاقت توقعاتي حتى بالنجاح».

لماذا تأخرت أصالة في الإعلان عن سرقة مجوهراتها؟

كشفت أصالة أن قرارها بعدم الحديث عن السرقة فور وقوعها كان مرتبطاً برغبتها في الحفاظ على سعادتها بالنجاح الذي حققته خلال جولتها الأمريكية، وعدم السماح لهذه التجربة المؤلمة بأن تفسد ذكرياتها عن الحفلات التي وصفتها بأنها من أجمل التجارب الفنية في حياتها.

لكنها قررت بعد التفكير مشاركة جمهورها ما حدث، رغم صعوبة استرجاع تفاصيل الواقعة، مؤكدة أنها ستتجنب الانشغال بها وتحاول مواصلة حياتها ومسيرتها الفنية.

وقالت في رسالتها: «وبعد تفكير قررت خبركم هالحكاية اللي فوق ما تتصوروا قاهرتني، ولكن رح أتجنبها وكمل بطريقي».