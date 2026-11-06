ولي العهد يتابع عروضا حية لأحدث منظومات الطائرات المسيرة في أستونيا

خبرني - تابع الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، في مقاطعة يارفا الأستونية، اليوم الجمعة، عروضا حية لمنظومات الطائرات المسيّرة والأنظمة المضادة لها، بمشاركة شركات متخصصة في قطاع الصناعات الدفاعية وتكنولوجيا الأمن والدفاع الجوي.

واطلع ولي العهد، بحضور قائد قوات الدفاع الأستونية الفريق أندروس ميريلو، على أحدث تقنيات منصات الطائرات المسيّرة وأنظمة التحكم والمراقبة الجوية الشاملة، وعلى أبرز حلول الاستخبارات الميدانية ومنصات المراقبة الحدودية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

والتقى ولي العهد رئيس البرلمان الأستوني لاوري هوسار، على هامش العرض الدفاعي في ميدان نورمسي الجوي، وأكد أهمية البناء على هذه الزيارة والاستفادة من تجربة أستونيا في مختلف المجالات، لا سيما الدفاعية منها.

كما جرى التأكيد خلال اللقاء على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتبادل الخبرات والزيارات بين الوفود البرلمانية.

ورافق ولي العهد خلال الزيارة، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، ومدير مكتب ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين.