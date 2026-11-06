بلدية إربد تطلق اسم الشهيد جواد السلايطة على أحد ميادين المدينة

خبرني - أعلنت بلدية إربد الكبرى عزمها إطلاق اسم الشهيد جواد السلايطة على أحد ميادين المدينة، تكريما له وتخليدا لذكراه وتضحياته في سبيل الوطن.

وقال رئيس لجنة البلدية عماد العزام إن توجيهات نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية وليد المصري أكدت ضرورة تكريم شهداء الوطن وتخليد أسمائهم في مختلف مدن المملكة، تقديرا لتضحياتهم.

وأضاف العزام أن البلدية تعمل على تخليد أسماء شهداء الوطن بإطلاق أسمائهم على الشوارع والميادين، مشيرا إلى أن أهالي إربد يعتزون بتضحيات الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن.

وأوضح أن البلدية ستختار أحد الميادين المهمة في المدينة لإطلاق اسم الشهيد جواد السلايطة عليه.

وكانت بلدية إربد الكبرى أطلقت الأسبوع الماضي اسم الشهيد فادي هلسة على الميدان الواقع عند تقاطع شارع الثورة العربية الكبرى وشارع زكي التل، شرقي إربد مول.