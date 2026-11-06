شاب من عشيرة السلايطة يسمي ابنه (جواد) تيمنا بابن عمه الشهيد جواد السلايطة

خبرني - أطلق الشاب علي حمد السلايطة اسم (جواد) على ابنه المولود.

وأوضح الشاب علي حمد السلايطة أن اختيار الاسم لم يكن محض صدفة، بل وفاءً واعتزازاً بذكرى ابن العم الشهيد جواد علي السلايطة.

وكتب الشاب علي حمد السلايطة على صفحته في موقع الفيسبوك:

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات،

رزقني الله بمولود أسميته جواد،

ولم يكن اختيار الاسم محض صدفة، بل وفاءً واعتزازاً بذكرى ابن العم الشهيد جواد علي السلايطة،

الذي ترك اسمه أثراً لا يُنسى في القلوب.

أسأل الله أن يجعل لابني من اسمه نصيباً، وأن ينشأ على العزّة والكرامة والشهامة، وأن يكون اسماً يحمل معه معنى الوفاء والرجولة.

اللهم أنبته نباتاً حسناً، واجعله من الصالحين، واحفظه بعينك التي لا تنام.