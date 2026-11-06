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الملك يعود إلى أرض الوطن بعد اختتام زيارة رسمية إلى كازاخستان
الملك يعود إلى أرض الوطن بعد اختتام زيارة رسمية إلى كازاخستان
06 نوفمبر 2026
18:54
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خبرني - عاد الملك عبدﷲ الثاني إلى أرض الوطن، الجمعة، بعد اختتام زيارة رسمية إلى جمهورية كازاخستان.
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