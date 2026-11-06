رسمياً.. جواو موتا مدرباً للفيصلي

خبرني - أتمّت اللجنة المؤقتة للنادي الفيصلي إجراءات التعاقد مع المدرب البرتغالي جواو موتا، لتولي مهام المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، والكابتن حسونة الشيخ مدرباً عاماً للفريق.

كما تقرر استمرار الكابتن عامر شفيع مدرباً لحراس المرمى، وإياد علوان محللاً للأداء، وإبراهيم المنفلوطي مدرباً للياقة البدنية، على أن يتم استكمال تشكيل الجهاز الفني بالتعاقد مع مساعد للمدير الفني خلال الفترة المقبلة.

وتمنى النادي أطيب التمنيات للجهاز الفني بالتوفيق والنجاح في قيادة الفريق وتحقيق تطلعات النادي وجماهيره خلال المرحلة المقبلة.