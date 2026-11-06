الخلايلة يدعو أئمة وخطباء المساجد إلى التصدي للفكر المتطرف

خبرني - دعا وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، أئمة وخطباء المساجد إلى التصدي للفكر المتطرف والتوعية بحرمة الاعتداء على أنفس رجال الأمن، في أعقاب الحادث الإرهابي الذي أسفر عن استشهاد أحد مرتبات الأمن العام وإصابة آخر.

وحثّ الخلايلة، أئمة وخطباء المساجد على تناول الحادث الإرهابي الذي استهدف مرتبات الأمن العام، وأدى إلى استشهاد أحد مرتباته وإصابة آخر، خلال خطبة الجمعة، وإدانة هذه الأعمال الإجرامية، وبيان خطورة الفكر الخارجي المنحرف الذي يستبيح الدماء ويعتدي على الأنفس المعصومة.

وجدد وزير الاوقاف التاكيد على أهمية الدور التوعوي الذي يضطلع به أئمة وخطباء المساجد في توعية المجتمع بحرمة الدماء، والتحذير من الغلو والتطرف والإرهاب، وبيان مخالفة هذه الأفكار لتعاليم الإسلام السمحة، بما يسهم في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، وتعزيز أمن الوطن واستقراره.