سبيس إكس وتيسلا تخسران 420 مليار دولار

خبرني - خسرت شركتا رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك نحو 420 مليار دولار من قيمتها السوقية بعد انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، وسط مخاوف من تعرض خطط الشركتين للمخاطر.

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن القيمة السوقية المجمعة لشركتي "سبيس إكس" و"تسلا" انخفضت بمقدار 420 مليار دولار منذ انتخابات التجديد النصفي.

وأفادت بأن الحاكمة الديمقراطية المنتخبة لولاية تكساس، جينا إينوهوسا تعهدت بوقف بناء مراكز بيانات جديدة، وهو ما قد يضع خطط ماسك لبناء ثالث حاسوب عملاق (سوبر كمبيوتر) باسم "كولوسوس" بالقرب من براونزفيل في مهب الريح.

وذكرت الصحيفة أن ماسك أنفق أكثر من 200 مليون دولار لدعم مرشحين جمهوريين في سباقي منصب حاكم تكساس ومجلس الشيوخ عن الولاية، غير أن الديمقراطيين فازوا بالسباقين للمرة الأولى منذ عقود.

ووفقا لبيانات التداول، انخفض سهم "تسلا" أمس الخميس بنسبة 9.86%، وسهم "سبيس إكس" بنسبة 8.05%، وقبل ذلك فقد السهمان يوم الأربعاء 1.3% و3.8% على التوالي، في ظل تقييم المستثمرين للنتائج الأولية لانتخابات الكونغرس الأمريكي.