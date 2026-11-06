قصف إسرائيلي وتفجيرات جنوب لبنان ومنع الأهالي من قطاف الزيتون

خبرني - يواصل الجيش الاسرائيلي، منذ صباح اليوم الجمعة قصف العديد من البلدات جنوبي لبنان بالمدفعية الثقيلة، بالتزامن مع اطلاق النار باتجاه أهالي عدة قرى لمنعهم من قطف محصول الزيتون وقال مصدر أمني لبناني لمراسل (بترا) في بيروت، إن القوات الإسرائيلية أطلقت رشقات نارية من الأسلحة الرشاشة باتجاه أطراف بلدة كفرشوبا في قضاء حاصبيا، بالتزامن مع قصف مدفعي معادٍ يستهدف أطراف البلدة، كما تقدّمت دورية إسرائيلية باتجاه بلدة دير ميماس، حيث عمدت إلى مضايقة الأهالي أثناء عملهم في قطاف الزيتون، وأطلقت النار في محيطهم، ما أجبرهم على مغادرة المكان، قبل أن تتمركز الدورية عند أطراف البلدة، فيما منعت حركة الدخول إليها والخروج منها، وأوقفت أحد أبنائها واقتادته إلى جهة مجهولة.

وأضاف، أن الجيش الاسرائيلي نفذ عمليات تفجير ضخمة في بلدتي الطيري وبيت ياحون، وقصف تسع بلدات بالمدفعية الثقيلة.