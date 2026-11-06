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الإفتاء: أخطر ما في الفكر الإرهابي الضال أنه يوجه سهامه نحو رجال الأمن

  • 06 نوفمبر 2026
  • 17:37
الإفتاء أخطر ما في الفكر الإرهابي الضال أنه يوجه سهامه نحو رجال الأمن

خبرني - قال الأمين العام لدائرة الإفتاء العام زيد إبراهيم الكيلاني، إن الفكر التكفيري ليس مجرد رأي منحرف، بل معول هدم يستهدف كيان الأمة من الداخل.

وشدد الكيلاني، على أن أخطر ما في الفكر الإرهابي الضال أنه يوجه سهامه نحو رجال الأمن الذين "يسهرون لحماية وطننا وبيوتنا ". وأوضح أن استباحة التكفير تؤدي إلى استباحة الدماء المعصومة، مؤكداً أن هذا الفكر الضال يُمثّل ذراعاً مأجورة لأعداء الأردن والأمة المتربصين.

وأشار الكيلاني إلى أن السلاح الأقوى لمواجهة هذا الفكر يتمثل في العلم الصحيح، والتمسك بأحكام الإسلام الحنيف ليكون ذلك سداً منيعاً في وجه المناهج الظلامية القائمة على التحريف والتكفير.

وأضاف أن المواجهة مع هذا الفكر هي معركة وعي تشارك فيها الأسرة والمدرسة والجامعة والإعلام وكافة مؤسسات الدولة. واختتم الكيلاني كلمته بتعزية أهل الشهيد جواد السلايطة، مؤكدا أن الحادثة تزيد الجبهة الداخلية قوة وتلاحماً وصلابة، وأن الأردن سيبقى حصناً منيعاً بسواعد رجاله.

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