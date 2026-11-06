البرتغال تبدأ حقبة ما بعد رونالدو

خبرني - غداة إعلان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اعتزاله اللعب دوليا، كشف جورجي جيزوس مدرب المنتخب الوطني الجمعة، عن قائمة اللاعبين المستدعين لبدء هذه الحقبة الجديدة استعدادا للمباراتين المقبلتين في مسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وبعدما ضمن المنتخب البرتغالي تأهله إلى ربع النهائي المقرر إقامته في آذار/مارس المقبل، يستعد حامل لقب المسابقة القارية عامي 2019 و2025، لاختتام دور المجموعات بمواجهة الدنمارك في 14 تشرين الثاني/نوفمبر في براغا، ثم التوجه لملاقاة ويلز بعد ثلاثة أيام.

وبعد أربع جولات حقق فيها أربعة انتصارات، يتصدر المنتخب البرتغالي مجموعته التي تضم أيضا النروج.

وتأتي هذه الظروف الرياضية المواتية لتتيح للمنتخب طيّ صفحة من تاريخه، وهي الصفحة التي أُغلقت الخميس بقرار رونالدو عدم العودة إلى صفوف "سيليساو" أوروبا وذلك في أعقاب خلافه مع مدربه السابق في النصر السعودي.

وكتب النجم الحائز على الكرة الذهبية خمس مرات والذي لا يزال ينشط في الدوري السعودي مع النصر في سن الـ 41، بعدما أشار إلى أن هذا الموسم سيكون "على الأرجح" الأخير له، عبر حسابه على "إنستغرام": "لقد حان الوقت لأعيد القميص الرقم 7 في منتخبنا الوطني إلى الجميع".

وكان "سي آر 7" قد غادر معسكر المنتخب الوطني بشكل مفاجئ في 30 أيلول/سبتمبر في كوبنهاغن، ما أدى إلى فرض عقوبة رمزية عليه بالإيقاف لمدة 30 يوما، وهي عقوبة كانت تترك الباب مفتوحا أمام إمكانية عودته.

وفي مؤتمر صحافي عُقد الجمعة، قال المدرب جيزوس "بالطبع كنت أعتقد أنه سيعود، وبالطبع فكرت في استدعائه والتحدث معه، لكن يجب احترام قراره. لقد قرر أن هذا هو الوقت المناسب لمغادرة المنتخب".

وأكد المدرب البالغ 72 عاما "كان لا بد أن يحدث هذا عاجلا أم آجلا. لقد رأى أن هذا هو الوقت الأنسب للرحيل، وعلينا احترام قراره، مع الأخذ في الاعتبار دائما ما مثّله للبرتغال".

وأضاف "لقد اتخذتُ جميع قراراتي واضعا مصلحة المنتخب نصب عيني (...) ولا أشعر بأي ذنب تجاه رحيله"، وذلك في إشارة إلى اتهام رونالدو له بعدم إبداء الاحترام الكافي، حين طلب منه إجراء عمليات الإحماء من دون إشراكه في المباراة ضد النروج.

ومن بين اللاعبين الـ 28 الذين استدعاهم جيزوس، يبرز اسمان ينضمان للمرة الأولى، هما المهاجم الصريح غوستافو فاريلا الذي يتصدر قائمة هدافي الدوري الإيطالي مع نادي مونتسا، وألبرتو كوستا الظهير الأيمن لنادي بورتو.

كما شهدت القائمة غياب كل من نونو منديش وفرانسيسكو كونسيساو بسبب الإصابة، في حين سجلت عودة كل من رودريغو مورا (روما الإيطالي)، جيوفاني كويندا (تشلسي الانجليزي)، وماتيوش فرنانديش (توتنهام الانجليزي)، وكارلوس فوربس (كلوب بروج البلجيكي).