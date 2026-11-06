فلوكس يرد على رسالة محمد رمضان المستفزة

خبرني - رفض الفنان فاروق فلوكس مشاركة نجله الفنان أحمد فلوكس في مسلسل "عشماوي"، المقرر عرضه في رمضان 2027، وذلك بعد دعوة وجهها الفنان محمد رمضان، بطل العمل، للظهور ضيف شرف.

وأبدى فاروق فلوكس، في تصريحات صحفية، تحفظه على المشاركة، مؤكداً أن تاريخ نجله الفني لا يتناسب مع العرض المقدم إليه في الوقت الحالي.

وقال فلوكس: "ابني تاريخه الفني كبير، واللي حصل ده غلط ومش هيشارك في عشماوي ولا أي حاجة دلوقتي، تاريخه أكبر من كده"، موجهاً رسالة مباشرة إلى محمد رمضان: "بلاش تستفز زمايلك الفنانين".

وأعاد موقف فاروق فلوكس الجدل بشأن طبيعة العلاقات والخلافات بين محمد رمضان وعدد من الفنانين في الوسط الفني، خاصة مع ما أثارته الدعوة والرفض العلني من تفاعل وتساؤلات حول كواليس العمل المرتقب.

ويُعد فاروق فلوكس من الفنانين أصحاب المسيرة الطويلة في المسرح والسينما والتلفزيون، فيما لم يصدر في التصريحات المنقولة ما يشير إلى رد محمد رمضان على موقفه.

سر خلاف محمد رمضان وأحمد فلوكس

ويعود الخلاف بين الفنان أحمد فلوكس مع محمد رمضان إلى عام 2011، عندما تشاركا في بطولة مسلسل "إحنا الطلبة"، والذي كان يقوم ببطولته فلوكس، ويشارك رمضان بدور ثانوي نظراً لحداثة عهده بمجال التمثيل.

وأثناء تصوير أحد المشاهد، لم يلتزم رمضان بالنص المكتوب داخل السيناريو، ما تسبب في خلاف مع مخرج العمل، الذي اعترض على ما قاله، ليستشهد رمضان بأحمد فلوكس، قائلاً بصوت مرتفع أمام فريق العمل "ما رأيك يا فلوكس في أدائي لهذا المشهد وهل أنا أخطأت؟"، ليرد عليه قائلاً: "ليس لي دخل بهذا الأمر، فرأيي لن يحل الأزمة، خاصة أن مخرج العمل هو الذي اعترض عليه".

وشعر محمد رمضان بنوع من الحرج، ورد على أحمد فلوكس قائلاً: "سوف يأتي الوقت الذي تتذكر فيه أنني قد طلبت منك رأيك في مشهد لي"، لينتهي بعدها الموقف بانسحاب أحمد فلوكس من الأزمة دون تعليق.

وأوضح أنه منذ ذلك الحين، توترت العلاقة بين النجمين، ولم يتعاونا معاً بعدها، إلا أن الفنان محمد نجاتي صرح بأحد اللقاءات بوقوع ذلك الخلاف دون أن يذكر تفاصيل الواقعة، خاصة أنه كان شاهداً على ذلك الموقف، لكونه أحد أبطال مسلسل "إحنا الطلبة"، كما علق فلوكس أيضاً على خلافه مع محمد رمضان بأحد البرامج التلفزيونية، مؤكداً أنه لن يتعاون معه مجدداً.

يذكر أن مسلسل "عشماوي" من المقرر عرضه في رمضان المقبل وهو من بطولة محمد رمضان، ويسرا اللوزي، وإسعاد يونس، وباسم سمرة، وإنتصار، ومن تأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج بيتر ميمي.