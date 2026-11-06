العراق ينفي غلق أجوائه تحسبا لأحداث أمنية

خبرني - نفت خلية الإعلام الأمني العراقي ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل حول غلق الأجواء العراقية تحسبا لأحداث أو تطورات أمنية محتملة.

وأكدت الخلية في بيان اليوم الجمعة أن هذه الأنباء غير دقيقة ولا تعكس حقيقة الإجراءات المتخذة، مشيرة إلى أن ما جرى هو تحديد مساحة جوية محدودة جدا ولأغراض تدريبية بحتة، ضمن فعالية الرمي السنوي التي تنفذها قيادة الدفاع الجوي لأسلحتها المختلفة.

وأضافت البيان أن ذلك لا يمثل غلقا للأجواء العراقية أو تقييدا لحركة الطيران بصورة عامة، مؤكدا أن الأوضاع الأمنية في عموم البلاد مستقرة، وأن المؤسسات الأمنية تواصل أداء مهامها وفق الخطط والإجراءات المعتمدة، مع استمرار متابعة التطورات واتخاذ ما يلزم للحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم.

وفي هذا السياق، أهابت الجهات المختصة بوسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي توخي الدقة في نقل المعلومات واعتماد المصادر الرسمية، وعدم تداول الأخبار غير الموثوقة التي قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار الأمني.