كواليس سبقت الرحيل.. رونالدو يتجاهل رسائل جيسوس

خبرني - رفض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر السعودي أي رد على رسائل مواطنه جورجي جيسوس المدير الفني للمنتخب الوطني، وفق صحيفة "ريكورد" البرتغالية.

وأعلن النجم المخضرم كريستيانو رونالدو (41 عاما) يوم أمس الخميس، وضح حد لمسيرته الدولية التي دامت أكثر من 23 عاما، عبر مقطع فيديو، نشره عبر حسابَيه على منصتي "إنستغرام" و"X".

وذكرت "ريكورد" أن جيسوس، مدرب الهلال والنصر سابقا، سيختار، اليوم الجمعة، قائدا جديدا للمنتخب البرتغالي بدلا من رونالدو الذي أعلن، يوم أمس الخميس، اعتزاله الدولي.

وكشف مصدر مقرب من جورجي جيسوس، عن كواليسَ جديدة، سبقت إعلان النجم كريستيانو رونالدو اعتزاله اللعب الدولي، لافتا إلى تجاهل قائد النصر اتصالات المدرب ثلاث مرات قبل القرار.

وأوضح المصدر لـ"الرياضية"، أن رونالدو تمسك في جميع اجتماعاته مع جيسوس بموقفه الرافض لفكرة الجلوس بديلًا لأي لاعبٍ داخل المنتخب، وهو ما فجر الخلاف بين الطرفين، خاصة مع وضوح المدرب في إبلاغ اللاعب بتغير طبيعة دوره خلال المرحلة المقبلة.

وحسبَ المصدر، أدرك رونالدو الهداف التاريخي لمنتخب البرتغالي، توجه جيسوس للاعتماد على جونسالو راموس مهاجما أوَل للمنتخب البرتغالي، ما يجعل فرص مشاركته في التشكيلة الأساسية مستقبلا بالغة الصعوبة، وقد تصل إلى حد الاستحالة.

وأشار المصدر إلى عدم تحدث "الدون" نهائيا مع جيسوس عن الاعتزال، لكن في الوقت ذاته، توقع المدرب إقدام اللاعب على هذه الخطوة في ظل تجاهله الرد على اتصالاته ثلاث مرات، وهو ما لم يجعل القرار مفاجئا بالنسبة إليه.

وكانت "الرياضية" كشفت، في وقت سابق، نقلا عن مصدر مقرب من جيسوس، صعوبة عودة كريستيانو إلى صفوف المنتخب البرتغالي في الوقت الجاري، مع ترجيح استمرار غياب اللاعب، دون استبعاد التوصل إلى حلول تنهي الأزمة بين الطرفين.

وأفاد المصدر ذاته آنذاك برغبة جيسوس في استعادة خدمات رونالدو، مع تمسكه بالشروط والقواعد التي وضعها، وتسببت في اندلاع الأزمة بين الطرفين، لتظل عودة قائد المنتخب مرتبطةً بالتوصل إلى تفاهمٍ بشأنها.