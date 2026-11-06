مرتضى منصور يشعل قضية حسام حسن ودان آدم بتصريحات مثيرة

خبرني - أطلق رئيس نادي الزمالك المصري الأسبق مرتضى منصور تصريحات نارية بشأن حسام حسن المدير الفني لمنتخب "الفراعنة" وطليقته دان آدم.

وأعلن المستشار مرتضى منصور مؤخرا توليه قضية حسام حسن ضد طليقته دان آدم بعد خلافات حادة بين الطرفين في الفترة الأخيرة انتهت بالانفصال.

ولجأت طليقة حسام حسن إلى القضاء للحصول على بعض الحقوق المالية بعد انفصالها عن مدرب منتخب مصر.

وتناول المستشار مرتضى منصور قضية حسام حسن وطليقته دان آدم، خلال مؤتمره الصحفي الذي عقده مساء أمس الخميس، في مكتبه بمنطقة الدقي، مستعرضا أوراقا قال إنها تتعلق بتاريخ زواجهما العرفي والطلاق من زوج سابق.

وأكد رئيس نادي الزمالك الأسبق أن حسام حسن أنفق مليون جنيه مصري لإجراء عملية تخسيس لطليقته.



وأظهر مرتضى منصور صورة تجمع بين طليقة حسام حسن مع صبري نخنوخ، موضحا أن دان آدم كانت تستعين بالأخير ضد أي شخص يتحدث معها بطريقة لا تقبلها.



وقال مرتضى منصور، إن دان آدم تزوجت من صبري نخنوخ من قبل، موضحا أن حسام حسن لا يتحرك قضائيا للهروب من سداد النفقة بل بالعكس، فهناك إقرار كتبته دان بالتنازل عن كافة حقوقها.

وتأتي هذه القضية في ظل شكوك تحوم حول مستقبل حسام حسن مدرب منتخب مصر، وسط أنباء عن اقتراب رحيله عن منصبه بسبب الأزمات الأسرية.

وجدد حسام حسن عقده مع منتخب مصر حتى 2030، ولكن الخلافات الأسرية تهدد استمرار مدرب الفراعنة في منصبه بعد انتشار أنباء قوية حول اقتراب الإطاحة به من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر قرارا بمنع ظهور حسام حسن في وسائل الإعلام المصرية.