قائمة سرية بآلاف الكلمات المحجوبة في لوحة مفاتيح آيفون

خبرني - زعم باحث مستقل أن قائمة سرية تضم عشرات آلاف الكلمات والعبارات بلغات متعددة تقبع داخل لوحة مفاتيح نظام iOS من آبل، وتمنع الجهاز من الإكمال التلقائي لها أو كتابتها بالسحب.

الكتابة بالسحب (Slide to Type) في "آيفون" هي ميزة تتيح لك كتابة الكلمات بتمرير إصبعك على حروف لوحة المفاتيح، من دون رفعه بين كل حرف وآخر.

ما القائمة؟

اكتشف ديريك كاوفمان، وهو باحث يعمل بشكل مستقل، القائمة مؤخرا، وأكد أنها ليست حظرا، إذ يظل بإمكان مستخدمي "آيفون" كتابة ما يريدون في الرسائل والبريد، لكن الكلمات المدرجة فيها لن تُقترح عليهم في الغالب عبر الإكمال التلقائي أو الكتابة بالسحب، ما يفتح نافذة على كيفية موازنة آبل بين منع اقتراحات مسيئة أو مثيرة للجدل وتوقع ما يحاول المستخدم قوله. وبما أن مئات الملايين حول العالم يستخدمون "آيفون"، فإن اختيارات آبل بشأن الكلمات المقترحة قد تشكل بهدوء طريقة تواصلهم.

ماذا تضم القائمة؟

وفق كاوفمان، فإن الكلمات والعبارات المدرجة معظمها بذيء أو مسيء أو مرتبط بالمخدرات أو الجنس أو العنف، غير أن بعضها سياسي فقط، ومنها العبارات الآتية:

- "dictator Trump" أي "ترامب الديكتاتور".

- "sleepy Joe" أي "جو النعسان"، وهو لقب ساخر يتعلق بالرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.

- "right wing conspiracy" أي "مؤامرة اليمين".

- "Tibetan independence" أي "استقلال التبت".

- "United Ireland" أي "إيرلندا المتحدة".

وتختلف القوائم بين اللغات، فمثلا لا يستطيع متحدثو الفرنسية كتابة "immigration too high" أي "الهجرة مرتفعة جدا" بالسحب، ولا متحدثو العبرية كتابة "occupied territories" أي "الأراضي المحتلة". ويقول كاوفمان إن "كل لغة رئيسية لها نسخة من هذا".

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تطبيق غير متسق

يبدو مفهوما سعي آبل لمنع إرسال رسائل فاحشة أو شعارات مثيرة للجدل عن طريق الخطأ، غير أن كاوفمان يرى أن التطبيق غير متسق، إذ يمكن كتابة "read smut" أي "قراءة مواد إباحية" بالسحب بينما لا يمكن كتابة "read gay smut" أي "قراءة مواد إباحية مثلية". ويصف ذلك بأنه "شكل خفيف جدا من الرقابة، لكن على النطاق الذي تعمل به آبل، يكفي اللمس الخفيف لإحداث أثر كبير".

رد آبل

لم تعلق آبل مباشرة على النتائج أو حجم القائمة أو تركيبها أو أسباب إدراج مصطلحات سياسية معينة، لكنها قالت في بريد إلكتروني إن مستخدمي "آيفون" لديهم دائما خيار كتابة كلمات أو عبارات محددة وتجاوز أي اقتراحات، وإن لوحة المفاتيح مصممة لتجنب تقديم اقتراحات غير مناسبة أو مسيئة.

كيف اكتُشفت؟

لاحظ كاوفمان في سبتمبر أن الكتابة بالسحب تتعثر عند عبارات مثل "bad boy" أي "الفتى السيئ" أو "white man" أي "الرجل الأبيض"، لكن ليس مع "bad girl" أي "الفتاة السيئة" أو "black man" أي "الرجل الأسود"، فاستخدم أدوات ذكاء اصطناعي من OpenAI وAnthropic للبحث عن السبب، حتى عثر على مجموعة مخزنة "في أعماق" نظام آبل، ويقدر عددها بتقدير متحفظ بنحو 100 ألف كلمة وعبارة دون احتساب الحروف الصينية.

وأكد مات سويتش، مهندس في شركة الأمن السيبراني Tolmo، أنه استعاد القائمة نفسها وطابقها مع بيانات آبل الداخلية فوجد تطابقا شبه تام، مشيرا إلى أن القائمة ظلت مخفية على مرأى من الجميع لسنوات.

اختبارات عملية

اختبرت رويترز مجموعة صغيرة من العبارات المدرجة على "آيفون" فوجدتها جميعا صعبة الإدخال بالسحب أو غير مقترحة تلقائيا، ومن الأمثلة:

- "Tibetan independence" أي "استقلال التبت" تتحول إلى "Tibetan independences".

- "white man" أي "الرجل الأبيض" تتحول إلى "white mean"، بينما "red man" أي "الرجل الأحمر" و"blue man" أي "الرجل الأزرق" تُكتب بسهولة.

- "جو النعسان" تتحول إلى "Sleepy hope" أي "الأمل النعسان".

- "ترامب الديكتاتور" تُكتب لكن بحروف صغيرة لكلمة trump ودون اقتراح تلقائي، إذ تقترح اللوحة "dictator trumps".

مطالب بالشفافية

قال ديفيد غرين، المستشار الأول في مؤسسة الحدود الإلكترونية للحريات المدنية الرقمية، إنه يجد جزءا من القائمة "مقلقا" ويتساءل عن أحكام آبل، لكنه يرى حجة لاعتبارها وسيلة مفيدة لكبح الاقتراحات غير المرغوبة، مضيفا: "لكن إذا كانوا سيفعلون ذلك، فينبغي أن يكون المستخدمون على وعي تام به وأن تتاح لهم قدرة على التخصيص. هذا أمر لا ينبغي أن يبقى سرا".