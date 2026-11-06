ضبط مركبة محملة بالحطب في إربد وتحويل المتورطين للحاكم الإداري

خبرني - ضبطت كوادر حراج مديرية زراعة لواء المزار الشمالي، مركبة محملة بكمية من الحطب تقدر بطن ونصف الطن، بشكل مخالف لقانون وزارة الزراعة.

وقال مدير زراعة اللواء عاهد عبيدات، الجمعة، إنه جرى ضبط المتورطين بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة، وتحويلهم للحاكم الإداري لاتخاذ الإجراء القانوني بحقهم.

وثمن جهود كوادر مديرية الزراعة في المحافظة على الثروة الحرجية ومنع الاعتداء عليها وتعزيز جهود المراقبة على الأنشطة غير المشروعة التي تهدد الثروة الحرجية، مثل التجارة غير القانونية بالأخشاب، وحرائق الغابات المتعمدة.

ودعا للإبلاغ عن أي مخالفات تخص الاعتداء على الثروة الحرجية باعتبارها من المسؤوليات المجتمعية التشاركية.