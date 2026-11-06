مديرية الأمن العام تُشيّع شهيدها العريف جواد السلايطة إلى مثواه الأخير

خبرني - شيّعت مديرية الأمن العام، بعد صلاة ظهر اليوم الجمعة، جثمان شهيد الواجب العريف جواد علي خلف أبو حجزة السلايطة، من مرتبات قيادة الأمن الدبلوماسي والدوائر، الذي ارتقى يوم أمس شهيداً أثناء أدائه واجبه في العاصمة عمّان، ملتحقاً بقافلة شهداء الوطن الذين بذلوا أرواحهم في سبيل صون أمنه وحماية استقراره.

وأُجريت للشهيد مراسم تشييع عسكرية مهيبة، حُمل جثمانه خلالها على أكتاف رفاق السلاح من مرتبات مديرية الأمن العام، ملفوفاً بالعلم الأردني، قبل أن يُوارى الثرى في مقبرة بلدة المشيرفة الشمالية، التابعة لقضاء أم الرصاص، عقب الصلاة عليه في مسجد البلدة.

وشارك في مراسم التشييع عدد من كبار ضباط المديرية ومرتباتها، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات الدولة والقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، وجموع غفيرة من أبناء الوطن.

وتنعى مديرية الأمن العام شهيدها البطل، مستذكرةً بكل فخر واعتزاز تضحيات شهدائها الأبرار الذين خطّوا بدمائهم الطاهرة صفحات مشرقة في سجل الوطن، ومضوا على درب الشرف والوفاء، مؤكدين أن أداء الواجب وصون أمن الوطن رسالةٌ تتجسد في أسمى صور التضحية والفداء.

وتسأل مديرية الأمن العام المولى عز وجل أن يتغمّد الشهيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين، وأن يلهم أهله وذويه ورفاق السلاح جميل الصبر وحسن العزاء.

