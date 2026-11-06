مفتي الأردن يدعو إلى مراقبة المتطرفين بعد الإفراج عنهم من السجون

خبرني - قال مفتي عام المملكة، أحمد الحسنات، الجمعة، إن مواجهة الفكر المتطرف تتطلب استراتيجية وطنية تتضافر فيها جهود الأسرة والمدرسة والجامعات والكليات والمساجد والمراكز الثقافية والرياضية، بالتوازي مع الحوار الفكري والرقابة والمتابعة الأمنية لأصحاب هذا الفكر.

وأضاف الحسنات، أن الفكر المتطرف لا يميز بين مسلم وغير مسلم، بل يستهدف المسلمين أكثر من غيرهم، محذرا من خطورة الفكر الإرهابي والخوارج، وداعيا إلى تكثيف الحوار مع أصحاب الفكر المتطرف داخل السجون، بحسب المملكة.

وأوضح أن بعض المتطرفين يرفضون الحوار ابتداء، لاعتقادهم أن محاوريهم يسعون إلى فتنتهم عن دينهم، في حين يمكن أن يسهم الحوار مع المستعدين له في التأثير على أفكارهم وتغييرها.

وبيّن أن محاورة أصحاب الفكر المتطرف لا تقتصر على الجانب الشرعي، بل تشمل الجوانب الأمنية والنفسية، من خلال التنسيق بين المختصين الشرعيين والأمنيين والنفسيين، مشيرا إلى أن التحقق من تراجعهم عن أفكارهم يتطلب حوارا ومتابعة مستمرة على مدى سنوات.

ولفت إلى أن بعض الأشخاص قد يظهرون تغيرا في أفكارهم لفترة، قبل أن يتبين لاحقا أنهم لم يتخلوا عنها، مؤكدا أهمية مراقبتهم بدقة داخل السجون، ومتابعة اتصالاتهم وكافة ما يتعلق بهم، للتحقق من حقيقة التغيير في أفكارهم.

وشدد الحسنات على ضرورة تكامل الحوار الفكري مع الرقابة والمتابعة الأمنية، بما يشمل متابعة أصحاب الفكر المتطرف بعد خروجهم من السجون، للتأكد من تراجعهم عن الأفكار التي أدت إلى دخولهم السجن.

وفي سياق تحصين الشباب من الانخراط في الفكر المتطرف، دعا إلى تعزيز حضور أصحاب الفكر الوسطي ومنحهم مساحة أوسع في وسائل الإعلام والبرامج الإعلامية والتربوية، إلى جانب تفكيك الأفكار التي يعتمد عليها المتطرفون ومناقشة الشبهات التي يستندون إليها.

وأشار إلى إمكانية تدريس مادة في الجامعات والكليات والمدارس لمناقشة أفكار الفكر التكفيري، لافتا إلى أن الأردن يمتلك مرجعيات ومنطلقات فكرية يمكن البناء عليها، وفي مقدمتها رسالة عمّان وكلمة سواء وأسبوع الوئام بين الأديان.

وأكد أهمية ترسيخ مفاهيم رسالة عمّان في المناهج الدراسية والمنابر والمساجد، وتعميقها في عقول الأبناء والبنات منذ الصغر، بما يعزز تحصينهم فكريا، ويمكنهم من التعامل مع الشبهات والأفكار المتطرفة عند التعرض لها مستقبلا.