اعتراض مسيرة بمنطقة مكة المكرمة

خبرني - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الجمعة اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بمنطقة مكة المكرمة.

وقال الناطق باسم التحالف تركي المالكي، عبر إكس، إنه تم "اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بمنطقة مكة المكرمة".

وكان المالكي أعلن في وقت سابق أن الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية باتجاه نجران، مما أدى إلى سقوط شظايا جراء الاعتراض.

ويواصل الحوثيون شن عدوان على مدن سعودية بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية.

وفي تموز، انهارت هدنة أبرمت عام 2022 بين الحوثيين والحكومة اليمنية، بعدما اتهم الحوثيون الرياض بقصف مطار صنعاء للحؤول من دون هبوط طائرة إيرانية فيه، قبل أن يعلنوا فرض حصار بحري على السعودية ردا على ما يعدّونه حصارا لمناطق سيطرتهم، ويستأنفوا استهداف نواقلها ومنشآتها النفطية.

وبدأت الحرب في اليمن عام 2014 عندما شنّ الحوثيون هجوما واسعا على القوات اليمنية الحكومية وسيطروا على صنعاء، عاصمة اليمن الذي يعد من أفقر بلدان العالم. وقادت السعودية منذ عام 2015 تحالفا داعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.