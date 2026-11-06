*
الجمعة: 06 نوفمبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • أضواء
  • النقابة اللوجستية الأردنية تدين الاعتداء الإجرامي الذي أودى بحياة أحد مرتبات الأمن العام

النقابة اللوجستية الأردنية تدين الاعتداء الإجرامي الذي أودى بحياة أحد مرتبات الأمن العام

  • 06 نوفمبر 2026
  • 14:20
النقابة اللوجستية الأردنية تدين الاعتداء الإجرامي الذي أودى بحياة أحد مرتبات الأمن العام
النقابة اللوجستية الأردنية

خبرني  -    أدانت النقابة اللوجستية الأردنية، على لسان نقيبها نزار صالح، بأشد العبارات الاعتداء الإجرامي الآثم الذي أودى بحياة أحد مرتبات مديرية الأمن العام أثناء تأديته واجبه الرسمي، مؤكدة أن هذه الجريمة تشكل اعتداء مرفوضا على حياة الإنسان وهيبة القانون، وتمس أمن المجتمع الأردني واستقراره.
وقال صالح إن استهداف أحد رجال الأمن العام، الذين يواصلون الليل بالنهار لحماية الوطن والمواطنين، يمثل عملا إجراميا مدانا يتنافى مع القيم الأردنية الأصيلة، مشددا على أن الدم الأردني محرم، وأن الاعتداء على رجال الأجهزة الأمنية هو اعتداء على أمن الأردنيين جميعا.
وأكد أن النقابة تقف بكل اعتزاز وتقدير إلى جانب منتسبي الأجهزة الأمنية، وتثمن تضحياتهم وجهودهم المتواصلة في الحفاظ على أمن المملكة واستقرارها، مشددا على ضرورة تطبيق القانون بكل حزم ومحاسبة مرتكب هذه الجريمة وفق الأصول القانونية، بما يصون هيبة الدولة ويحفظ أمن المجتمع.
وأضاف صالح أن الأردن سيبقى، بقيادته الهاشمية الحكيمة ووعي شعبه ويقظة أجهزته الأمنية، عصيا على كل من يحاول المساس بأمنه واستقراره، مؤكدا أن وحدة الأردنيين والتفافهم حول مؤسساتهم الوطنية يشكلان صمام الأمان في مواجهة مختلف التحديات.
وأعرب صالح، باسم النقابة اللوجستية الأردنية ومجلس إدارتها وهيئتها العامة، عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسرة شهيد الواجب ولأسرة مديرية الأمن العام، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه وزملاءه الصبر والسلوان.
وبين أن تضحيات رجال الأمن ستبقى موضع فخر واعتزاز لدى الأردنيين جميعا، وأن أمن الوطن وهيبة القانون خط أحمر لا يجوز المساس به.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

جمعية درة الشرق التنموية تنعى شهيد الواجب جواد السلايطة وتؤكد وقوفها خلف الوطن وقيادته
جمعية درة الشرق التنموية تنعى شهيد الواجب جواد السلايطة وتؤكد وقوفها خلف الوط...
  • 2026-11-05 23:44
شركة الكهرباء الأردنية تدين العمل الإرهابي الجبان الذي أدى إلى استشهاد أحد مرتبات جهاز الأمن العام في عمّان
شركة الكهرباء الأردنية تدين العمل الإرهابي الجبان الذي أدى إلى استشهاد أحد مر...
  • 2026-11-05 19:21
برعاية وزير السياحة والآثار.. جمعية الفنادق الأردنية وروح الشرق توقعان اتفاقية لترسيخ التمكين والدمج المهني للأشخاص ذوي الإعاقة
برعاية وزير السياحة والآثار.. جمعية الفنادق الأردنية وروح الشرق توقعان اتفاقي...
  • 2026-11-05 17:05
افتتاح مصنع الشركة الخاصة لصناعة الكابلات باستثمار 10 ملايين دينار أردني لتعزيز الصناعة الوطنية
افتتاح مصنع الشركة الخاصة لصناعة الكابلات باستثمار 10 ملايين دينار أردني لتعز...
  • 2026-11-05 13:41
من الريادة إلى التوسع الإقليمي في المنطقة.. سعيد نافذ عليان تجربة شبابية تصنع الفرص وتفتح آفاق الأعمال
من الريادة إلى التوسع الإقليمي في المنطقة.. سعيد نافذ عليان تجربة شبابية تصنع...
  • 2026-11-05 12:13
بنك الإسكان ينظم يوماً صحياً توعوياً لموظفيه بعنوان
بنك الإسكان ينظم يوماً صحياً توعوياً لموظفيه بعنوان "وعيك قوة" بالتعاون مع مؤ...
  • 2026-11-05 09:42