النقابة اللوجستية الأردنية تدين الاعتداء الإجرامي الذي أودى بحياة أحد مرتبات الأمن العام

خبرني - أدانت النقابة اللوجستية الأردنية، على لسان نقيبها نزار صالح، بأشد العبارات الاعتداء الإجرامي الآثم الذي أودى بحياة أحد مرتبات مديرية الأمن العام أثناء تأديته واجبه الرسمي، مؤكدة أن هذه الجريمة تشكل اعتداء مرفوضا على حياة الإنسان وهيبة القانون، وتمس أمن المجتمع الأردني واستقراره.

وقال صالح إن استهداف أحد رجال الأمن العام، الذين يواصلون الليل بالنهار لحماية الوطن والمواطنين، يمثل عملا إجراميا مدانا يتنافى مع القيم الأردنية الأصيلة، مشددا على أن الدم الأردني محرم، وأن الاعتداء على رجال الأجهزة الأمنية هو اعتداء على أمن الأردنيين جميعا.

وأكد أن النقابة تقف بكل اعتزاز وتقدير إلى جانب منتسبي الأجهزة الأمنية، وتثمن تضحياتهم وجهودهم المتواصلة في الحفاظ على أمن المملكة واستقرارها، مشددا على ضرورة تطبيق القانون بكل حزم ومحاسبة مرتكب هذه الجريمة وفق الأصول القانونية، بما يصون هيبة الدولة ويحفظ أمن المجتمع.

وأضاف صالح أن الأردن سيبقى، بقيادته الهاشمية الحكيمة ووعي شعبه ويقظة أجهزته الأمنية، عصيا على كل من يحاول المساس بأمنه واستقراره، مؤكدا أن وحدة الأردنيين والتفافهم حول مؤسساتهم الوطنية يشكلان صمام الأمان في مواجهة مختلف التحديات.

وأعرب صالح، باسم النقابة اللوجستية الأردنية ومجلس إدارتها وهيئتها العامة، عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسرة شهيد الواجب ولأسرة مديرية الأمن العام، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه وزملاءه الصبر والسلوان.

وبين أن تضحيات رجال الأمن ستبقى موضع فخر واعتزاز لدى الأردنيين جميعا، وأن أمن الوطن وهيبة القانون خط أحمر لا يجوز المساس به.