شرطة نيوزيلندا تسقط تهمة الاغتصاب عن قائد منتخب الرأس الأخضر

خبرني - أسقطت الشرطة النيوزيلندية تهمة الاغتصاب عن قائد منتخب الرأس الأخضر لكرة القدم ريان مينديز، ووجهت للمرأة المشتكية تهمة الإبلاغ الكاذب.

وقال المفتش في الشرطة النيوزيلندية سكوت بيرد، اليوم الجمعة، إن الادعاء بوقوع اعتداء جنسي في أحد فنادق وسط مدينة أوكلاند خلال مارس الماضي لم يثبت صحته.

وأوضح أن امرأة تبلغ من العمر 40 عاما وجهت إليها تهمة الإدلاء ببيان كاذب بموجب قانون الجرائم النيوزيلندي، ومن المتوقع أن تمثل أمام المحكمة الأسبوع المقبل.

وأضاف بيرد: "قرار الملاحقة القضائية في مثل هذه الظروف لا يتخذ باستخفاف، بل جاء بعد أشهر من العمل التحقيقي الذي أجراه فريقنا المختص بقضايا الاعتداء الجنسي على البالغين".

وكانت المرأة تزعم أن الواقعة حدثت بعد ساعات من مباراة ودية أقيمت في أوكلاند بين منتخبي الرأس الأخضر وتشيلي، انتهت بفوز المنتخب اللاتيني بنتيجة 4 / 2.

من جانبه، ذكر كارل تروتر، محامي مينديز، أن الاتهام تسبب في تعرض موكله لتكهنات مكثفة في وسائل الإعلام العالمية، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي تأهلت فيه الرأس الأخضر إلى كأس العالم 2026، كانت قضية الاعتداء المزعوم تطرح في كل مؤتمر صحفي تقريبا يحضره اللاعب.