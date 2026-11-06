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النائب فريحات: يجب مراقبة أصحاب الفكر الإرهابي بعد انتهاء محكوميتهم

  • 06 نوفمبر 2026
  • 13:25
النائب فريحات يجب مراقبة أصحاب الفكر الإرهابي بعد انتهاء محكوميتهم
أية الله فريحات

خبرني  - دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب أية الله فريحات، الجمعة، إلى تطبيق إجراءات لما بعد انتهاء عقوبة أصحاب الفكر الإرهابي والإفراج عنهم من السجن، بحيث لا يمنحوا صفة البراءة.

وقال فريحات، ، إنه يجب تضافر الجهود لكي تكون هناك رقابة قانونية على أصحاب الفكر الإرهابي، من قبل الجهات المختصة، لمراقبة تحركاتهم وسلوكهم بعد انتهاء مدة محكوميتهم، بحسب المملكة.

وأشار إلى أن قانون منع الإرهاب لسنة 2006 هو من أكثر القوانين صرامة في العالم، ويطبق على جرائم الإرهاب تطبيقات شديدة جدا. 

وأكد أن الأردنيين يلتفون لحماية الأردن خلف القيادة الهاشمية والأجهزة الأمنية، ولن يسمحوا لأي فئة أو أي جهة أو أي فكر ضال أن يدنس تراب الوطن.

 

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