بلدية الفحيص تطلق اسم الشهيد السلايطة على أحد شوارع المدينة

خبرني - أطلقت بلدية الفحيص اسم الشهيد العريف جواد علي خلف السلايطة الذي ارتقى أثناء تأديته واجبه الرسمي على أحد شوارع المدينة، تخليدا لذكراه واستذكارا لتضحياته في سبيل أمن الوطن واستقراره، وتأكيدا على الاعتزاز بشهداء الوطن الذين بذلوا أرواحهم دفاعا عن أمنه وسلامة أبنائه.

وأكد رئيس لجنة بلدية الفحيص عماد الحياري، أن تسمية احد شوارع مدينة الفحيص باسم الشهيد السلايطة جاء تعبيرا عن رفض واستنكار لهذه الجريمة، وتخليدا وتكريما لبطولة الشهيد في الدفاع عن أمن الوطن.

وأشار إلى أن هذه المبادرة هي رسالة وفاء وعرفان لشهيد قدم أغلى ما يملك دفاعا عن الأردن وأبنائه ورسالة وطنية تؤكد أن تضحيات نشامى الأجهزة الأمنية ستبقى حاضرة في ذاكرة الأردنيين ومحفورة في وجدانهم.

وشدد على أن مدينة الفحيص تقف إجلالا وإكبارا أمام تضحيات شهداء الوطن الذين نذروا أنفسهم لحماية الأردن، مؤكدًا أن استهداف رجال الأمن هو استهداف لكل الأردنيين، ولن يزيد أبناء الوطن إلا تمسكا بوحدتهم الوطنية، والتفافا حول قيادتهم الهاشمية ومؤسساتهم الأمنية.