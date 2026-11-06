الامارات : احباط تهريب 200 ألف قرص كبتاجون و30 كيلوجراماً من المخدرات

خبرني - أعلنت السلطات الإماراتية إحباط محاولة تهريب 200 ألف قرص كبتاجون وأكثر من 30 كيلوغرامًا من المواد المخدرة، وضبط شبكة إجرامية دولية تضم 20 متهمًا من جنسيات خليجية وعربية وأفريقية وآسيوية.

وقالت السلطات إن العملية نُفذت بالتعاون مع الجهات الأمنية العراقية، بعد تبادل معلومات استخباراتية كشفت مخططًا لتهريب المخدرات عبر إحدى المناطق الحدودية في إمارة رأس الخيمة.

وشملت المضبوطات كميات من الكوكايين والكريستال والماريجوانا والحشيش والسبايس، إضافة إلى أقراص الكبتاجون، فيما جرى توقيف المتهمين داخل الإمارات، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.