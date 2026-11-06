*
الجمعة: 06 نوفمبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الامارات : احباط تهريب 200 ألف قرص كبتاجون و30 كيلوجراماً من المخدرات

  • 06 نوفمبر 2026
  • 13:13
الامارات احباط تهريب 200 ألف قرص كبتاجون و30 كيلوجراماً من المخدرات

خبرني - أعلنت السلطات الإماراتية إحباط محاولة تهريب 200 ألف قرص كبتاجون وأكثر من 30 كيلوغرامًا من المواد المخدرة، وضبط شبكة إجرامية دولية تضم 20 متهمًا من جنسيات خليجية وعربية وأفريقية وآسيوية.

وقالت السلطات إن العملية نُفذت بالتعاون مع الجهات الأمنية العراقية، بعد تبادل معلومات استخباراتية كشفت مخططًا لتهريب المخدرات عبر إحدى المناطق الحدودية في إمارة رأس الخيمة.

وشملت المضبوطات كميات من الكوكايين والكريستال والماريجوانا والحشيش والسبايس، إضافة إلى أقراص الكبتاجون، فيما جرى توقيف المتهمين داخل الإمارات، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

الموقوفون
الموقوفون

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

اعتراض مسيرة بمنطقة مكة المكرمة
اعتراض مسيرة بمنطقة مكة المكرمة
  • 2026-11-06 14:22
السعودية تنفي وجود مطالب قدمها الحوثيون
السعودية تنفي وجود مطالب قدمها الحوثيون
  • 2026-11-06 10:51
لانا نسيبة تحصد تأييد 7 دول لاستطلاع اختيار أمين عام الأمم المتحدة
لانا نسيبة تحصد تأييد 7 دول لاستطلاع اختيار أمين عام الأمم المتحدة
  • 2026-11-06 10:34
المنتخب السعودي.. إلغاء معسكر ديسمبر المقبل
المنتخب السعودي.. إلغاء معسكر ديسمبر المقبل
  • 2026-11-05 22:41
مهم للأردنيين في السعودية.. خطوات تسجيل الأطفال في خدمة «روضتي»
مهم للأردنيين في السعودية.. خطوات تسجيل الأطفال في خدمة «روضتي»
  • 2026-11-05 20:21
الإمارات تدين حادثا إرهابيا وقع بالأردن وتؤكد رفضها العنف والتطرف
الإمارات تدين حادثا إرهابيا وقع بالأردن وتؤكد رفضها العنف والتطرف
  • 2026-11-05 20:10