رئيس مجلس النواب ينعى النائب السابق محمد موسى الغويري

خبرني - نعى رئيس مجلس النواب الدكتور إبراهيم الطراونة، باسمه وباسم أعضاء المجلس، النائب السابق محمد موسى الغويري، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الجمعة .

واستذكر الطراونة مناقب الفقيد ومسيرته خلال عضويته في مجلس النواب التاسع عشر، حيث كان مثالا في الإخلاص والوفاء للوطن وقيادته، وصاحب حضور نيابي وجهود في خدمة الوطن والمواطنين.

وتقدم الطراونة باسمه وباسم أعضاء المجلس بأصدق التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وذويه، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان