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حسان : معركة الأردن ضد الإرهاب والخوارج مستمرة

  • 06 نوفمبر 2026
  • 11:13
حسان معركة الأردن ضد الإرهاب والخوارج مستمرة

خبرني  - أكد رئيس الوزراء جعفر حسان، الجمعة، استمرار معركة الأردن ضد الإرهاب والخوارج، مشددا على أن المملكة لن تتهاون في التصدي للفكر المتطرف الذي يستهدف أمن الوطن وسلمه المجتمعي.

وقال حسان، في منشور عبر منصة "إكس"، إن الأردن سيضرب بيد من حديد أوكار الخوارج والإرهابيين وكل من يتعاون معهم.

ودعا حسان الله بان يرحم شهيد الوطن والواجب العريف جواد السلايطة الذي ارتقى إثر جريمة إرهابية جبانة غادرة في العاصمة عمان، معزيا اهله وذويه ، ومتنيا الشفاء العاجل لزميله البطل الملازم فراس العنانزة.

 

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