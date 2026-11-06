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السعودية تنفي وجود مطالب قدمها الحوثيون

  • 06 نوفمبر 2026
  • 10:51
السعودية تنفي وجود مطالب قدمها الحوثيون

خبرني  - نفت السعودية المعلومات الواردة في تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بشأن مطالب قدمتها جماعة أنصار الله (الحوثيين) إلى الرياض، وأكدت أن الجماعة انقلبت على الحكومة اليمنية، وتسببت في إجاعة الشعب اليمني ورفضت كل جهود السلام.

وفي منشور عبر منصة "إكس" اليوم الخميس، كتب رائد قرملي وكيل وزارة الخارجية السعودية للدبلوماسية العامة "أنفي بشكل قاطع ما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال من مزاعم بخصوص مطالب قدمتها مليشيا الحوثي، وكل ذلك لا أساس له من الصحة".

وأضاف: "هذه المليشيا انقلبت على الحكومة اليمنية وتسببت في إجاعة الشعب اليمني وأدخلت اليمن في صراعات وأجندات لا تخدم اليمن وشعبه.. وهاجمت السفن التجارية في الممرات المائية في البحر الأحمر والأعيان المدنية والاقتصادية ورفضت كل جهود السلام".

وجاء ذلك ردا على تقرير نشرته الصحيفة الأمريكية في وقت سابق اليوم استند إلى مصادر لم تكشف عن هويتها، وتحدث عن اشتراط الحوثيين الحصول على مليارات الدولارات والاعتراف بهم كحكام لليمن، من أجل المضي قدما في أي اتفاق يضع حدا للحرب المندلعة في البلاد منذ أكثر من 10 سنوات.

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