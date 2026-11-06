لانا نسيبة تحصد تأييد 7 دول لاستطلاع اختيار أمين عام الأمم المتحدة

خبرني - حصلت المرشحة الإماراتية لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، لانا نسيبة، على 7 أصوات مؤيدة مقابل 6 أصوات معارضة، فيما لم يبد عضوان رأيهما، خلال الجولة الثامنة من التصويت الاستطلاعي في مجلس الأمن الدولي.

وبحسب نتائج الجولة الثامنة من التصويت الاستطلاعي، التي أجريت الخميس، جاءت نسيبة في المرتبة الرابعة بين 8 مرشحين يتنافسون على خلافة الأمين العام الحالي للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، محافظة على النتيجة ذاتها التي سجلتها في الجولة السابقة.

وكانت الإمارات أعلنت رسميا، في 21 تشرين الأول الماضي، ترشيح وزيرة الدولة لانا زكي نسيبة للمنصب، بعدما شغلت منصب المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة بين عامي 2013 و2024.

وتصدرت المرشحة الكوستاريكية ريبيكا غرينسبان، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، نتائج التصويت بحصولها على 12 صوتا مؤيدا مقابل 3 أصوات معارضة.

وكان الأردن أعلن، في 26 تشرين الأول الماضي، دعمه لترشيح دولة الإمارات العربية المتحدة لانا نسيبة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، مشيدا بكفاءتها الدبلوماسية وخبرتها الواسعة في العمل الدبلوماسي متعدد الأطراف، وإسهاماتها في تعزيز الحوار والتفاهم وبناء التوافقات الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في بيان آنذاك، حرص الأردن على دعم العمل الدولي متعدد الأطراف وتعزيز دور الأمم المتحدة وفاعليتها في مواجهة التحديات الدولية وصون السلم والأمن الدوليين، معربة عن ثقتها بقدرة نسيبة على الإسهام في تعزيز فاعلية المنظمة الدولية وتطوير أدائها.

وجاء المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأرجنتيني رافائيل غروسي، في المرتبة الثانية بحصوله على 9 أصوات مؤيدة مقابل 4 أصوات معارضة، فيما لم يبد عضوان رأيهما.

وحلت مرشحة غويانا كارولين رودريغيز بيركيت في المرتبة الثالثة، بحصولها على 8 أصوات مؤيدة مقابل 5 أصوات معارضة، فيما لم يبد عضوان رأيهما.

وشهدت الجولة الثامنة دخول المرشح التركي فريدون سنيرلي أوغلو، الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التصويت للمرة الأولى، إذ حصل على 3 أصوات مؤيدة مقابل 8 أصوات معارضة، فيما لم يبد 4 أعضاء رأيهم.

ولم تتضح هوية الدول التي أدلت بأصوات معارضة للمرشحين، أو ما إذا كانت تشمل أيا من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي التي تمتلك حق النقض (الفيتو).

ويجري أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15 تصويتات استطلاعية غير ملزمة لتقييم مستوى التأييد للمرشحين، تمهيدا للتوصل إلى توصية رسمية بشأن المرشح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة.

ويتطلب اعتماد توصية مجلس الأمن حصول المرشح على تأييد 9 أعضاء على الأقل، بدون اعتراض أي من الدول الخمس دائمة العضوية.

وبموجب ميثاق الأمم المتحدة، تعين الجمعية العامة الأمين العام بناء على توصية مجلس الأمن، على أن تبدأ ولاية الأمين العام الجديد في الأول من كانون الثاني 2027، عقب انتهاء الولاية الثانية لغوتيريش في 31 كانون الأول 2026.