الأرصاد تحذر سكان الكرك والطفيلة

خبرني - حذر المتنبئ الجوي في دائرة الأرصاد الجوية محمد الخالدي، من تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في أجزاء من شمال المملكة ووسطها والمناطق الجنوبية الغربية، لا سيما محافظتي الكرك والطفيلة، خلال يومي الجمعة والسبت، بالتزامن مع تأثر المملكة بكتلة هوائية باردة نسبيا ورطبة مرافقة لامتداد منخفض جوي.

وأوضح الخالدي ، الجمعة، أن الهطولات المطرية تبدأ في شمال المملكة، قبل امتدادها لاحقا إلى المناطق الوسطى وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، وتكون غزيرة لفترات قصيرة في بعض المناطق، ومصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد أحيانا، بحسب المملكة.

الجمعة : انخفاض الحرارة وبدء التأثر بالمنخفض

وتنخفض درجات الحرارة قليلا الجمعة، لتبلغ العظمى في العاصمة عمّان نحو 21 درجة مئوية، والصغرى 11 درجة، فيما تشهد محافظة العقبة هطولات مطرية خفيفة تتركز في مناطقها الشمالية، مع وصول درجة الحرارة العظمى في المدينة إلى 29 درجة مئوية.

السبت : انخفاض ملموس على الحرارة وذروة المنخفض

وتواصل المملكة تأثرها بالكتلة الهوائية السبت، مع انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة، واستمرار فرص هطول الأمطار بين الحين والآخر في المناطق الشمالية والوسطى وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، وقد تكون غزيرة لفترات قصيرة ومصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد.

وتسجل درجات الحرارة العظمى في العاصمة عمّان السبت نحو 18 درجة مئوية، والصغرى 10 درجات، بالتزامن مع رياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، تثير الغبار في مناطق البادية.

الاحد : استمرار فرص هطول الأمطار

ويمتد تأثير المنخفض الجوي إلى الأحد، مع استمرار فرص هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في المناطق الشمالية والوسطى حتى ساعات الظهر أو العصر، فيما تبقى فرص الهطولات قائمة خلال ليلة السبت على الأحد في شمال المملكة ووسطها وأجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، وقد تكون غزيرة أحيانا.

تحذيرات :

ونبه الخالدي إلى مخاطر :

- العواصف الرعدية

- تدني مدى الرؤية الأفقية بفعل الغبار المثار في مناطق البادية وعلى الطرق الخارجية، ومنها الطريق الصحراوي وطريق بغداد الدولي

- احتمال تدني الرؤية خلال ساعات الليل وصباح السبت بسبب الضباب على المرتفعات الجبلية العالية.