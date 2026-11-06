الأونروا : مليوني شخص في غزة بحاجة إلى مساعدات عاجلة

خبرني - أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أن نحو 1.98 مليون شخص من سكان قطاع غزة، يشكلون 94% من سكانه، يحتاجون إلى مساعدات عاجلة لتوفير المأوى والمواد غير الغذائية.

وقالت "الأونروا" على موقعها الرسمي، إن 58% من سكان القطاع يواجهون احتياجات حرجة أو كارثية في مجال الإيواء، ما يعني وجود أوجه قصور شديدة في ظروف الإيواء أو عدم القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية والمواد غير الغذائية، بما يعرضهم لمخاطر جسيمة على الصحة والسلامة والكرامة.

وأوضحت أن هناك 113 ملجأ جماعياً للطوارئ تابعة للأونروا تضم قرابة 65 ألف نازح.

وأشارت إلى أن 84% من سكان القطاع يعانون من اضطرابات متكررة وغير متوقعة في الوصول إلى المياه الآمنة والنظيفة والموثوقة للشرب اليومي والطهي والنظافة الشخصية.

وأكدت أن انعدام الأمن المائي لا يزال يشكل مصدر قلق كبير، لافتة إلى أن الوصول إلى مستلزمات النظافة الأساسية ما يزال مقيدا بشدة، إذ أبلغت 89% من الأسر عن عدم كفاية فرص الحصول على مستلزمات النظافة الأساسية.