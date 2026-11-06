*
الجمعة: 06 نوفمبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

تقرير : فانس في مأزق .. وروبيو مرشح رئاسي جادّ للجمهوريين

  • 06 نوفمبر 2026
  • 09:57
تقرير فانس في مأزق وروبيو مرشح رئاسي جادّ للجمهوريين

خبرني  - نقلت صحيفة "نيويورك بوست " عن مصادر أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يُنظر إليه بوصفه مرشحا رئاسيا جديا عن الحزب الجمهوري في المستقبل، مشيرة إلى قوله؛ إن لديه مهام لم تكتمل بعدُ في وزارة الخارجية، وأنه من غير المتوقع أن يغادر منصبه في أي وقت قريب.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الإدارة الأميركية أن خطة روبيو منذ اليوم الأول لإدارة الرئيس دونالد ترمب كانت البقاء في منصبه طوال السنوات الأربع.

وفي السياق، قال مصدر في الحزب الجمهوري إن روبيو أوضح أنه سيتنحى جانبا إذا قرر جيه دي فانس -نائب الرئيس- خوض السباق الرئاسي عام 2028.

وأضاف المصدر أن النتائج التي وصفها بالكارثية في انتخابات الكونغرس وضعت فانس في مأزق.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

ماكرون الرئيس الأقل شعبية في تاريخ فرنسا الحديث
ماكرون الرئيس الأقل شعبية في تاريخ فرنسا الحديث
  • 2026-11-06 09:42
واشنطن تراجع خطط استئناف الحرب على إيران
واشنطن تراجع خطط استئناف الحرب على إيران
  • 2026-11-06 09:38
عبدول السيد: موقفي من إسرائيل لن يتغير ويجب محاسبتها
عبدول السيد: موقفي من إسرائيل لن يتغير ويجب محاسبتها
  • 2026-11-06 09:18
هيغسيث «في مهب الريح» .. وإدارة ترمب تدافع عنه
هيغسيث «في مهب الريح» .. وإدارة ترمب تدافع عنه
  • 2026-11-06 09:15
ترمب يمنع الرؤساء المستقبليين من تغيير المكتب البيضاوي
ترمب يمنع الرؤساء المستقبليين من تغيير المكتب البيضاوي
  • 2026-11-06 08:48
روبيو: لا أخطط للاستقالة من منصبي
روبيو: لا أخطط للاستقالة من منصبي
  • 2026-11-06 02:04