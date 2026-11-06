تقرير : فانس في مأزق .. وروبيو مرشح رئاسي جادّ للجمهوريين

خبرني - نقلت صحيفة "نيويورك بوست " عن مصادر أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يُنظر إليه بوصفه مرشحا رئاسيا جديا عن الحزب الجمهوري في المستقبل، مشيرة إلى قوله؛ إن لديه مهام لم تكتمل بعدُ في وزارة الخارجية، وأنه من غير المتوقع أن يغادر منصبه في أي وقت قريب.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الإدارة الأميركية أن خطة روبيو منذ اليوم الأول لإدارة الرئيس دونالد ترمب كانت البقاء في منصبه طوال السنوات الأربع.

وفي السياق، قال مصدر في الحزب الجمهوري إن روبيو أوضح أنه سيتنحى جانبا إذا قرر جيه دي فانس -نائب الرئيس- خوض السباق الرئاسي عام 2028.

وأضاف المصدر أن النتائج التي وصفها بالكارثية في انتخابات الكونغرس وضعت فانس في مأزق.