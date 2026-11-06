ماكرون الرئيس الأقل شعبية في تاريخ فرنسا الحديث

خبرني - أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "إيلاب" تراجع مستوى ثقة الفرنسيين بالرئيس إيمانويل ماكرون إلى 13% في نوفمبر، مسجلا أدنى مستوى له في تاريخ استطلاعات المؤسسة بشأن الرؤساء الفرنسيين.

وذكرت صحيفة "ليزيكو" "أصداء" (Les Echos)، نقلا عن نتائج الاستطلاع المنشورة الخميس 5 نوفمبر، أن ثقة الفرنسيين بماكرون انخفضت بمقدار 4 نقاط مئوية خلال شهر واحد، وبواقع 11 نقطة منذ أغسطس الماضي.

وأوضحت مؤسسة "إيلاب" أن ماكرون سجل بذلك مستوى أدنى من الرقم القياسي السابق للرئيس الاشتراكي فرانسوا هولاند، الذي تراجعت الثقة به إلى 14% في نوفمبر 2016.

وكان هولاند قد أعلن بعد شهر من تسجيل ذلك المستوى أنه لن يترشح لولاية رئاسية ثانية. وبحسب النتائج، ارتفعت نسبة الفرنسيين الذين لا يثقون بماكرون إلى 82%، بينهم 60% أكدوا أنهم لا يثقون به إطلاقا.

وامتد التراجع إلى القاعدة الانتخابية للرئيس الفرنسي، إذ انخفضت الثقة به بين الذين صوتوا له في الجولة الأولى من انتخابات 2022 بمقدار 7 نقاط، لتصل إلى 36%، بينما تراجعت بين ناخبيه في الجولة الثانية إلى 23%، بانخفاض 6 نقاط.

وأظهرت نتائج الاستطلاع كذلك انخفاض مستوى الثقة برئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو إلى 17%، بتراجع نقطتين خلال شهر، مسجلا أدنى مستوى له منذ توليه المنصب.

وجاءت هذه النتائج في ظل احتجاجات اجتماعية تشهدها فرنسا على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب تحركات طلابية ومناقشات بشأن الميزانية العامة.

وفي مؤشر آخر، أظهر استطلاع أجرته مؤسسة "فيريان" (Verian) لصالح مجلة "لوفيغارو ماغازين"، خلال الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر، تراجع الثقة بماكرون إلى 14%، بانخفاض 4 نقاط خلال شهر، فيما بلغت نسبة عدم الثقة به 82%.

وقد أجرت مؤسسة "إيلاب" استطلاعها عبر الإنترنت يومي 3 و4 نوفمبر، بمشاركة 1004 أشخاص بالغين، باستخدام منهج الحصص لضمان تمثيل السكان، مع هامش خطأ يتراوح بين 1.4 و3.1 نقاط مئوية.