عبدول السيد: موقفي من إسرائيل لن يتغير ويجب محاسبتها

دعا عبدول السيد، العضو الفائز بمقعد مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغان الأمريكية في انتخابات التجديد النصفي، إلى محاسبة إسرائيل عن جرائمها دعما "للسلام والعدالة"، في خطوة تهدف أيضا وفق تصريحاته، إلى مراجعة استخدام أموال دافعي الضرائب الأمريكيين في الخارج.

وتعزز تصريحات السياسي الأمريكي ذي الأصول العربية والإسلامية، آراءه السابقة في حملته الانتخابية المنتقدة للسياسات الإسرائيلية في الشرق الأوسط، لا سيما الحرب المدمرة التي تشنها على قطاع غزة.

ونقلت صحيفة "بوليتيكو" عن السيد قوله "لا أنوي تغيير آرائي بشأن إسرائيل، لكني سأكون صريحا مع الناخبين وحاضرا من أجلهم حين يحتاجون إليّ بغض النظر عن أي خلافات قد تكون قائمة".

وتابع السيد في تصريحاته "الأمور واضحة ومباشرة معي، فلم يسبق لي أن ادعيت أمام أحد أنني شخص آخر غير من أكون فعليا".

وقال أيضا "سنختلف في وجهات النظر، وسأكون صادقا ومحددا ومباشرا في طرحي. آمل أن أكسب الدعم من خلال قيادة القضايا التي أطمح للعمل عليها ومن خلال خدمة الجميع".

"أعتز بأصولي"

وبعد أن كان هدفا لخطاب معاداة الإسلام (الإسلاموفوبيا) خلال الحملة الانتخابية، سخر النجم السياسي الصاعد -الذي سيصبح أول عضو مسلم في مجلس الشيوخ الأمريكي- من منتقديه في اليمين، مؤكدا في الوقت ذاته تمسكه بالدفاع عن القضية الفلسطينية واعتزازه بإيمانه وجذوره المصرية.

وخلال الحملة الانتخابية، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى السيد بوصفه "جهاديًا"، واستحضر هجمات 11 سبتمبر/أيلول، وأخطأ عمدا في نطق اسم المرشح.

ونقلت بوليتيكو عن السيد: "إذا أردتم الوقوف في صف السلام والعدالة والشفافية والتماشي مع توجهات الناخبين فأنا أرى أن ذلك يتطلب محاسبة إسرائيل على جرائم الحرب التي ترتكبها وضمان توجيه أموال دافعي الضرائب لدينا نحو تحقيق الخير هنا بدلا من استخدامها في أعمال ضارة في أماكن أخرى".

وأوضح كبير الباحثين في معهد الدراسات الدولية بجامعة جونز هوبكنز حافظ الغويل، في حديثة لشبكة الجزيرة، أن فوز شخصيات تتبنى مواقف ناقدة للدعم الأمريكي لإسرائيل يعكس تغيرا في الخطاب السياسي، إذ بات بعض المرشحين يربطون المساعدات الخارجية بأولويات الداخل الأمريكي، متسائلين عن جدوى إنفاق أموال دافعي الضرائب على مساعدات عسكرية في وقت تواجه فيه المدارس والخدمات الصحية والقطاعات الاجتماعية تحديات متزايدة.

"ضربة لإسرائيل"

وقال السيد إن فوزه على مستوى الولاية يظهر توافق الناخبين حول موقفه بشأن إسرائيل، داعيا مرشح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة المقبلة على أخذ ذلك في الحسبان.

واعترف الأمين العام السابق لوزارة الخارجية الإسرائيلية السفير المتقاعد ألون ليئيل لشبكة الجزيرة، بأن نتائج الانتخابات تمثل ضربة للإدارة الإسرائيلية على مستوى الكونغرس والبيت الأبيض على حد سواء، مضيفا "أول ما سنواجهه هو كونغرس سيتبنى موقفا أكثر عدائية تجاه إسرائيل".

كما اعتبر أن فوز السيد بمثابة "ضوء أحمر" للحكومة الحالية والحكومات المقبلة.

وفي هذا السياق نقلت بوليتيكو عن عبدول السيد "موقفي بشأن إسرائيل كان إحدى القضايا الرئيسية التي برزت كخلاف مع المجتمع اليهودي"، مؤكدا في الوقت ذاته بأنه لن يغير موقفه من إسرائيل، لكنه سيعمل حول القضايا التي يتفق بشأنها مع المجتمع اليهودي مثل الحق في الانضمام إلى نقابة أو الحق في الرعاية الصحية أو الحصول على هواء نقي ومياه نظيفة أو التعددية الدينية واحترام الدستور.