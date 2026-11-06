هيغسيث «في مهب الريح» .. وإدارة ترمب تدافع عنه

خبرني - قد تقتلع رياح التغيير -التي هبت على الكونغرس الأمريكي بفوز الديمقراطيين- وزير الحرب بيت هيغسيث الذي بات "في مهب الريح"، وفق ما نقلته شبكة فوكس نيوز عن مسؤول سابق في البيت الأبيض. وذلك تزامنا مع تعبير نواب جمهوريين عن اعتقادهم بأن مساءلته في الكونغرس قد تنتهي بعزله.

وقال عدد من أعضاء مجلس النواب الجمهوريين: "لقد انتهى أمر هيغسيث"، معبرين عن اعتقادهم أن قرارا بعزله قد يُقرّ في وقت باكر من الأسبوع المقبل، وفق فوكس نيوز التي نقلت أيضا عن مسؤول حالي في البيت الأبيض ترجيحه أن الرئيس دونالد ترمب سيحاسب هيغسيث في نهاية المطاف.

وانضم النائب الجمهوري توماس ماسي إلى الحملة ضد هيغسيث بإعلانه اعتزامه طرح مسألة عزله للتصويت الاثنين أو الثلاثاء، إذا لم يستقل وزير الحرب من منصبه قبل ذلك، بينما ربط مشرع جمهوري مسألة عزله بنسبة الحضور في المجلس.

"التحلي بالشرف والنزاهة"

وقال عضوان جمهوريان لـ"إم إس ناو" إنه إذا طُرح تصويت عزل هيغسيث أمام مجلس النواب فإنه سينجح، داعين وزير الحرب إلى "التحلي بالشرف والنزاهة والاستقالة من منصبه"، في حين نقلت أسوشيتد برس عن مصادر أن وزير الحرب ليس ضمن قائمة المرشحين المحتملين لمقعد مجلس الشيوخ عن ولاية تينيسي.

وفي هذا السياق، أصدر الوزير هيغسيث رسالة مصورة -أمس الخميس- تعهد فيها بالوقوف في وجه المحاولات التي تُبذل في الكونغرس لعزله، ودافع عن حرب إيران واصفا إياها بالجهد "الشجاع والتاريخي".

ودافع هيغسيث عن إدارته للبنتاغون في مقطع مصور تتجاوز مدته 4 دقائق، متباهيا فيه بإقالة مسؤولين كبار في الوزارة. وقال: "كما ترون، إنهم يهاجمونني، يهاجموننا لأننا نقوم بخطوات فعالة. لكن محاولاتهم لن تجدي نفعا، فنحن لن نتراجع".

ووصف هيغسيث مساعي مساءلته وعزله بأنها "مهزلة"، مشيرا إلى أن ترمب نفسه تعرض لمحاولتيْ عزل، وإلى أن هذه الجهود تصب في سياسة "تدمير الشخص. لم ينجح ذلك ضد الرئيس ترمب، ولن ينجح معي. كونوا على يقين من ذلك".

"سألاحق عدم الكفاءة"

وردا على المقطع، قال النائب الديمقراطي جيسون كرو عضو لجنة القوات المسلّحة في مجلس النواب: "بعد أن خذل أفراد قواتنا المسلحة، وأشعل حروبا أبدية جديدة، يسعى هيغسيث يائسا للتمسك بمنصبه والوقت يداهمه، والأفضل أن يحزم أغراضه. سألاحقه، فهو عديم الكفاءة وفاسد، وفوق ذلك يقوّض أمننا القومي ويعرّض جنودنا للخطر".

وفي المقابل، نقلت وكالة بلومبرغ عن المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل أن هيغسيث لن يتراجع "ولن تثنيه محاولات السياسيين الرامية إلى تحقيق مكاسب حزبية، أو إطلاق تحقيقات زائفة في غياب أي مخالفات".

وفي الاتجاه نفسه، قال مسؤول في البيت الأبيض: "على الديمقراطيين المتهورين أن يتذكروا أننا لا نزال نسيطر على الحكومة الفدرالية وكافة صلاحياتها، إذا أرادوا إساءة استخدام سلطتهم وتسييس عملياتهم من تحقيقات وإصدار مذكرات استدعاء وتدمير لحياة الأفراد".

ترمب يشيد بهيغسيث

وفي مقابل هذه الحملة، أشاد ترمب -أمس الخميس- بهيغسيث عندما سُئل عما إن كان يتوقع أي تغييرات في طاقم العمل، قائلا إن وزير الحرب "يقوم بعمل رائع"، ومذكرا بدوره في العمليات العسكرية في فنزويلا وإيران: "ما حدث في فنزويلا كان مذهلا. وفي إيران، نحن هناك منذ 7 أشهر ونسيطر على كل ما أردنا السيطرة عليه".

لكن احتمال تعيين ترمب بديلا لهيغسيث لا يزال أمرا واردا، في وقت يواصل فيه الجمهوريون تقييم خسائرهم، وفق ما نقلته رويترز عن مصادر.

كما أعلن عدد من أعضاء الكونغرس عزمهم على التدقيق في أداء هيغسيث ووزارة الحرب وفي إدارة الحرب على إيران.

ويُنظر إلى هيغسيث -المذيع السابق في قناة فوكس نيوز- على أنه شخصية مثيرة للانقسام، كما أثار عداوات لنفسه حتى داخل حزبه الجمهوري. وينتقد خصومه في الكونغرس طريقة تعامله مع حرب إيران، التي قال عنها جيه دي فانس -نائب الرئيس- إنها كلفت الجمهوريين السيطرة على الكونغرس.