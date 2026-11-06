نقص فيتامين هام لدى الحامل قد يؤثر في حجم المولود

خبرني - ربطت دراسة نرويجية بين انخفاض مستويات فيتامين A لدى الحامل وارتفاع وزن المولود.

وشملت الدراسة 723 امرأة مررن بحمل طبيعي تماما، وأظهرت أن أكثر من 43% من المشاركات كانت لديهن مستويات منخفضة من الفيتامين في الفترة الأخيرة من الحمل، وأن امرأتين من كل خمس نساء لديهما مستويات غير كافية، بينما لم تُسجل حالة نقص حاد تذكر.

طبيعة الصلة

تقول أستريد كاميلا ستونيس، الباحثة في الجامعة النرويجية للعلوم والتقنية ومركز صحة الأسنان في تروندهايم: "وجدنا صلة واضحة بين انخفاض فيتامين A لدى الأم وارتفاع وزن المولود، لكن لا يمكننا الجزم بأن أحدهما يسبب الآخر". وكانت كثير من الأمهات المنجبات أطفالا بأوزان مرتفعة لديهن مستويات أقل من المتوسط طوال الحمل.

الاعتدال هو المفتاح

فيتامين A مهم للأم والطفل معا، لكن الإفراط والتفريط كلاهما خطر، إذ تقول ستونيس: "المستويات المرتفعة جدا قد تسبب تشوهات جنينية، والنقص الحاد قد يؤدي إلى ولادة طفل أعمى، لكن بلوغ هذه الحدود نادر جدا في النرويج. المطلوب هو القدر المناسب تماما".

مصادر الفيتامين

يوجد فيتامين A في أطعمة متنوعة، منها:

- الأسماك الدهنية والبيض.

- منتجات الألبان.

- الخضراوات مثل الجزر.

- كبد الدجاج المفروم.

وزن المولود المرتفع

توضح ستونيس أن الجنين الكبير يزيد خطر مضاعفات الولادة، وأن المواليد ذوي الوزن المرتفع أكثر عرضة لزيادة الوزن لاحقا، لكن الدراسة لا تكفي للاستنتاج بأن نقص فيتامين A يسبب سمنة الأطفال.