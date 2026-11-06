إدانة راسل براند بتهمتي الاغتصاب والاعتداء الجنسي

خبرني - أدانت محكمة في لندن الممثل البريطاني راسل براند بتهمتي اغتصاب وثلاث تهم بالاعتداء الجنسي، وأرجأت النطق بالحكم إلى الاثنين.

وكان براند، 51 عاما، قد نفى هذه الاتهامات، قائلا إن الوقائع إما كانت بالتراضي أو مختلقة. ووصف ممثلو الادعاء براند، الذي لعب دور البطولة في فيلمي "جيت هيم تو ذا غريك" و"أرثر"، بأنه معتد جنسي عديم الرحمة.

وذكر ممثلو الادعاء أن التهم، التي وقعت في الفترة بين عامي 1999 و2009، تشمل السنوات التي صعد فيها براند من أداء عروض الكوميديا الارتجالية في قاعات صغيرة إلى أن أصبح مقدم برامج تلفزيونية ونجم أفلام هوليوود.

وكان براند في يوم من الأيام أحد أشهر مقدمي البرامج في بريطانيا، وهو أيضا طليق المغنية الأمريكية كاتي بيري.

واستمعت المحكمة إلى شهادات من 6 مدعيات يحق لهن الحفاظ على سرية هويتهن مدى الحياة. ولم تكن أي من النساء تعرف الأخرى، لكنهن جميعا تقدمن بشكاوى إلى الشرطة عقب بث فيلم وثائقي تلفزيوني وتقارير صحفية عام 2023، تضمنت اتهامات مجهولة المصدر من نساء أخريات.