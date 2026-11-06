*
الجمعة: 06 نوفمبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

إدانة راسل براند بتهمتي الاغتصاب والاعتداء الجنسي

  • 06 نوفمبر 2026
  • 08:30
إدانة راسل براند بتهمتي الاغتصاب والاعتداء الجنسي

خبرني  - أدانت محكمة في لندن الممثل البريطاني راسل براند بتهمتي اغتصاب وثلاث تهم بالاعتداء الجنسي، وأرجأت النطق بالحكم إلى الاثنين.

وكان براند، 51 عاما، قد نفى هذه الاتهامات، قائلا إن الوقائع إما كانت بالتراضي أو مختلقة. ووصف ممثلو الادعاء براند، الذي لعب دور البطولة في فيلمي "جيت هيم تو ذا غريك" و"أرثر"، بأنه معتد جنسي عديم الرحمة.

وذكر ممثلو الادعاء أن التهم، التي وقعت في الفترة بين عامي 1999 و2009، تشمل السنوات التي صعد فيها براند من أداء عروض الكوميديا الارتجالية في قاعات صغيرة إلى أن أصبح مقدم برامج تلفزيونية ونجم أفلام هوليوود.

وكان براند في يوم من الأيام أحد أشهر مقدمي البرامج في بريطانيا، وهو أيضا طليق المغنية الأمريكية كاتي بيري.

واستمعت المحكمة إلى شهادات من 6 مدعيات يحق لهن الحفاظ على سرية هويتهن مدى الحياة. ولم تكن أي من النساء تعرف الأخرى، لكنهن جميعا تقدمن بشكاوى إلى الشرطة عقب بث فيلم وثائقي تلفزيوني وتقارير صحفية عام 2023، تضمنت اتهامات مجهولة المصدر من نساء أخريات.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

"صباح الخير أميركا".. تغريدة كيم كارداشيان تثير عاصفة
  • 2026-11-06 02:24
جمال العدل يكشف: عرضت على عبلة كامل العودة بمسلسل للأطفال
جمال العدل يكشف: عرضت على عبلة كامل العودة بمسلسل للأطفال
  • 2026-11-05 22:34
بعد سنوات من الخلاف.. محمد رمضان يفاجئ أحمد فلوكس بدعوة فنية
بعد سنوات من الخلاف.. محمد رمضان يفاجئ أحمد فلوكس بدعوة فنية
  • 2026-11-05 17:41
كاريس بشار: لا أحب أن أقارن بسلافة معمار
كاريس بشار: لا أحب أن أقارن بسلافة معمار
  • 2026-11-05 11:24
بعد العوضي.. محمد رمضان يثير الجدل
بعد العوضي.. محمد رمضان يثير الجدل
  • 2026-11-05 10:10
"السجن للجدعان".. محمد رمضان يثير الجدل برسالة لزميله
  • 2026-11-05 08:38