الأردن .. تفاصيل المنخفض الجوي القادم وأوقات الذروة واهم التحذيرات

خبرني - نستبشر خيرًا بأول منخفض جوي مصنف لهذا الموسم، وما يحمله من أمطار وخيرات بإذن الله، إلا أن هذه الحالة الجوية تستوجب الانتباه من مخاطر جريان الأودية والشعاب وتشكل السيول، خاصة يوم السبت، نتيجة توقعات هطول أمطار غزيرة أحيانًا.

وتاليا ابرز تأثيرات المنخفض الجوي وأوقات الذروة ، بحسب موقع طقس العرب.



الجمعة 6-11-2026 ( اول منخفض هذا الموسم)

يطرأ انخفاض واضح على درجات الحرارة وتكون الأجواء باردة نسبيًا بوجه عام مع ظهور السحب المتباعدة، وتوجد احتمالية لهطول أمطار محلية في مناطق محدودة قبل الظهر وتتأثر المملكة بمنخفض جوي تدريجيًا مع ساعات بعد الظهر، لذا تزداد كميات الغيوم في السماء، وتهطل الأمطار بمشيئة الله في شمال المملكة وتصل بين الحين والاخر نحو المناطق الوسطى بما فيها البلقاء والعاصمة، ولاحقًا تمتد نحو أجزاء من محافظتي الكرك والطفيلة، وتكون الأمطار غزيرة أحيانًا في شمال المملكة وبعض الشمالية والوسطى وربما يصحبها البرق والرعد وتساقط زخات البَرَد محليًا، ما قد يؤدي إلى تشكل تجمعات مائية على بعض الطرقات وربما جريان الأودية والشعاب وتشكل السيول في المناطق المنخفضة بما فيها منطقة الأغوار.

التوصيات

- الانتباه من تزايد فرص انزلاق المركبات على الطرقات في المناطق التي تستقبل أمطارًا.

- تنبيه من تشكل السيول وحدوث التجمعات المائية في شمال المملكة وبعض المناطق الوسطى بما فيها الاغوار



السبت 7/11/2026 ( ذروة المنخفض)

تكون ذروة المنخفض الجوي يوم السبت، ويكون الطقس باردًا نسبيًا إلى بارد، مع استمرار ظهور كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة وتهطل إن شاء الله الأمطار على فترات في شمال ووسط المملكة، وتكون هذه الأمطار غزيرة أحيانًا وربما يصحبها البرق والرعد وتساقط زخات من البَرَد محليًا ما يؤدي الى جريان الأودية والشعاب وحدوث التجمعات المائية في الطرقات وتشكل السيول في المناطق المنخفضة بما فيها منطقة الأغوار والبحر الميت، كما تمتد الهطولات المطرية بين الحين والاخر الى محافظة الكرك.

التوصيات

- الانتباه من الموجات الغبارية مع ساعات الظهيرة من يوم السبت وحتى ساعات المساء الأولى على العديد من الطرق الصحراوية والسهول الشرقية، مع خطر انعدام الرؤية الأفقية خاصة مع ساعات العصر.

- ارتداء ملابس دافئة.

-القيادة بحذر وترك مسافة أمان كافية عند بداية هطول الأمطار.

- تنبيه من تشكل السيول وحدوث التجمعات المائية خاصة في أجزاء من شمال ووسط المملكة بما في ذلك منطقة الأغوار الشمالية والوسطى والبحر الميت والطرق المؤدية إليها.

- الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة.



الأحد 8-11-2026 (ابتعاد المنخفض وبقاء تأثير الكتلة الباردة)

تكون المملكة تحت تأثير تيارات هوائية باردة ورطبة وتستمر فرص هطول الأمطار على فترات وتسود الأجواء الباردة والغائمة جزئيًا إلى الغائمة أحيانًا، كما يحتمل هطول الأمطار بمشيئة الله في أجزاء من شمال ووسط المملكة، ويميل الطقس للاستقرار مع ساعات الليل.

والله أعلم.