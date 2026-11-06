ما دلالات فوز أمريكيين عرب ومسلمين في انتخابات التجديد النصفي، وما أسباب نجاحهم؟

خبرني - حققَ مرشحون أمريكيون عرب ومسلمون مكاسب انتخابية لافتة في انتخابات التجديد النصفي التي جرت الثلاثاء 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، في نتائج تشير إلى اتساع حضورهم في الحياة السياسية الأمريكية، وتُسلط الضوء على قدرة المرشحين المنتمين إلى أقليات دينية وعرقية على كسب تأييد شرائح أوسع من المجتمع.

وبحسب النتائج المعلنة حتى الخميس 5 نوفمبر/تشرين الثاني، فاز سبعة مرشحين مسلمين بمقاعد في الكونغرس، بينهم ستة في مجلس النواب وواحد في مجلس الشيوخ، في أكبر عدد من المسلمين يُنتخب للكونغرس في اقتراع واحد.

وجاءت أبرز هذه النتائج في ولاية ميشيغان، حيث فاز الديمقراطي عبد الرحمن محمد السيد، المعروف إعلاميا باسم عبدول السيد، الأمريكي من أصول مصرية، بمقعد في مجلس الشيوخ، ليصبح أول مسلم يُنتخب لعضوية المجلس في تاريخ الولايات المتحدة.

كما فاز الجراح الأمريكي من أصول مصرية آدم حموي بمقعد الدائرة الثانية عشرة في ولاية نيوجيرسي، ليصبح أول مسلم يمثل الولاية في الكونغرس.

واكتسب حموي اهتماما إعلاميا بعد تطوعه لعلاج جرحى الحرب في غزة عام 2024، فضلا عن خدمته السابقة طبيبا عسكريا في الجيش الأمريكي.



وفازت أيضا دارياليزا أفيلا شوفالييه، المسلمة من أصول دومينيكانية، بمقعد الدائرة الثالثة عشرة في نيويورك، لتصبح أول امرأة مسلمة من أصول لاتينية تُنتخب لعضوية الكونغرس.

واحتفظ أربعة نواب مسلمين بمقاعدهم، وهم رشيدة طليب، الأمريكية من أصول فلسطينية، عن الدائرة الثانية عشرة في ميشيغان، وإلهان عمر، الأمريكية من أصول صومالية، عن الدائرة الخامسة في مينيسوتا، وأندريه كارسون عن الدائرة السابعة في إنديانا، ولطيفة سايمون عن الدائرة الثانية عشرة في كاليفورنيا.

كما فاز أمريكيون من أصول عربية غير مسلمين، من بينهم الجمهوري دارين لحود، من أصول لبنانية، الذي احتفظ بمقعده في إلينوي، والديمقراطي دان كو، من أب كوري وأم لبنانية، الذي فاز بمقعد في مجلس النواب عن ولاية ماساتشوستس.

كذلك نجح عدد من الأمريكيين العرب والمسلمين بالفوز بمقاعد في المجالس التشريعية للولايات، من بينهم عبير قواس، الأمريكية من أصول فلسطينية، في مجلس شيوخ ولاية نيويورك، وعباس علوية، الأمريكي من أصول لبنانية، في مجلس شيوخ ميشيغان، ورواء رمان، الأمريكية من أصول فلسطينية، في مجلس شيوخ جورجيا.

وفازت نبيلة سيد، مسلمة من أصول هندية، بمقعد في مجلس شيوخ إلينوي، بعدما تغلبت على منافستها الجمهورية.

مكاسب انتخابية رغم الجدل بشأن الهوية والدين



وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة في ظل تصاعد الخطاب المناهض للمسلمين خلال الحملات الانتخابية الأخيرة، ولا سيما في السباق على مقعد مجلس الشيوخ في ميشيغان.

فقد تعرض عبد الرحمن السيد لهجمات من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونائبه، جي دي فانس، وعدد من الجمهوريين، تضمنت اتهامات بوجود صلات له بجماعات متطرفة، وهي اتهامات نفاها السيد، ولم تظهر أدلة تُثبتها.

وفي خطاب ألقاه عقب إعلان فوزه، قال السيد، مخاطبا منافسه الجمهوري، مايك روجرز: "لقد اخترتم الكراهية، واختارت ميشيغان الأمل".

واعتبر السيد أن نتائج الانتخابات أظهرت رفض الناخبين لحملة ركزت على اسمه ودينه، بدلا من القضايا التي تشغل الناخبين الأمريكيين.

وأكد السيد أنه لم يترشح ليكون أول عضو مسلم في مجلس الشيوخ، بل ليكون "عضو مجلس الشيوخ المقبل عن ولاية ميشيغان، والذي يصادف أنه مسلم".

وفي نيوجيرسي، تطرق آدم حموي في خطاب فوزه إلى الجدل المرتبط بالهوية الدينية، والهجوم الذي تعرض له هو وعائلته بسبب انتمائهم الديني.

ووجّه حموي حديثه إلى الأطفال الأمريكيين المسلمين، قائلا: "لكل طفل مسلم قيل له إنك لا تنتمي، أنت تنتمي، هذا بلدك".

وشدد حموي على أن "الكراهية قد تكون مرتفعة الصوت، لكنها ليست الأغلبية".

أما إلهان عمر، فقد توجهت بالشكر إلى ناخبي مينيسوتا عقب فوزها بولاية خامسة، قائلة: "أشعر بامتنان كبير لمواصلة تمثيلكم في مجلس النواب بتفويض قوي. لن نسمح لترامب بإسكاتنا".

وفي نيويورك، احتفلت عبير قواس، التي أصبحت أول امرأة أمريكية فلسطينية مسلمة تُنتخب لعضوية المجلس التشريعي للولاية، بنشر رسالة عبر منصة "إكس" قالت فيها: "لقد صنعنا التاريخ".

ما العوامل التي ساعدت هؤلاء المرشحين على الفوز؟

ويرتبط نجاح المرشحين الأمريكيين العرب والمسلمين الفائزين بعدة عوامل سياسية وانتخابية، من بينها الزخم الذي حققه الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي، وتركيز الحملات الانتخابية على القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي حظيت باهتمام الناخب الأمريكي.

فقد ركز عبد الرحمن السيد حملته الانتخابية على ارتفاع تكاليف المعيشة، والرعاية الصحية، والحد من نفوذ الشركات الكبرى وجماعات الضغط وتأثير أموالها في السياسة، وهي قضايا تتجاوز الانتماءات الدينية والعرقية للناخبين.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن ناخبين في ولاية ميشيغان أن المخاوف المتعلقة بالاقتصاد وتكاليف الحياة كانت "أكثر أهمية بالنسبة إليهم من الهجمات التي استهدفت هوية السيد الدينية".

كما أدار غالبية هؤلاء الفائزين بالانتخابات حملات مُكثفة اعتمدت بشكل كبير على التواصل المباشر مع الناخبين، وعدم الاكتفاء بالحملات الدعائية.

كذلك شهدت هذه الانتخابات زيادة في عدد المرشحين الأمريكيين من أصول عربية ومسلمة.

فوفقا لبيانات نقلتها وكالة "أخبار الأديان الأمريكية" عن مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، خاض أكثر من 160 مرشحا مسلما انتخابات على مختلف المستويات هذا العام، مقارنة بنحو 145 مرشحا في انتخابات عام 2022.

ويعكس هذا الارتفاع زيادة الإقبال على الترشح للمناصب العامة، بالتوازي مع نشاط منظمات تُعنى بتسجيل الناخبين وتعبئتهم وتشجيع المشاركة السياسية.

ويرى البعض أن الهجمات التي تعرض لها عدد من المرشحين المسلمين والعرب دفعت قطاعات من المجتمع العرب والمسلم إلى المشاركة بكثافة في التصويت.

وتثير النتائج تساؤلات بشأن مدى قدرة هؤلاء الفائزين على تحويل نجاحهم الانتخابي إلى تأثير فعلي في السياسات الأمريكية، سواء الداخلية في ملفات الهجرة والحقوق المدنية والرعاية الصحية، أو في السياسة الخارجية.

كما تطرح تساؤلات بشأن ما إذا كانت هذه المكاسب تُمثل بداية حضور سياسي أكثر اتساعا واستدامة للأمريكيين من أصول عربية ومسلمة، أم أنها ترتبط بدرجة أكبر بالظروف السياسية الخاصة بانتخابات التجديد النصفي لعام 2026.



