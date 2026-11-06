توابل تمنح الجسم الدفء وتعزز الهضم خلال فصل الشتاء

خبرني - تنصح الدكتورة تاتيانا زاليتوفا أخصائية أمراض القلب خبيرة التغذية، بإضافة الزنجبيل والكركم والقرفة والشمر والكمون والكزبرة إلى النظام الغذائي مع اقتراب فصل الشتاء.

ووفقا لها، يعود السبب الرئيسي في ملاءمة التوابل بشكل خاص لفصلي الخريف والشتاء إلى قدرتها على تحفيز عملية توليد الحرارة في الجسم.

وتقول: "لا يقتصر الأمر على الشعور بالراحة فحسب، بل يتعلق برد فعل فسيولوجي حقيقي، إذ تعمل بعض التوابل على تسريع عملية التمثيل الغذائي وتحسين الدورة الدموية، ما يساعد على تدفئة الجسم بسرعة أكبر والتكيف مع الطقس البارد".

وتشير الخبيرة إلى أن الزنجبيل يعد من أبرز الخيارات في هذا الصدد، لاحتوائه على مركبي الجينجيرول والشوغاول النشطين، اللذين لا يمنحانه نكهته اللاذعة المميزة فحسب، بل يساعدان أيضا على تحسين الهضم وتخفيف الانتفاخ، فضلا عن امتلاكهما خصائص مضادة للالتهابات.

كما أن إضافة الكركم إلى النظام الغذائي مفيدة خلال فصل الشتاء، إذ يُعرف الكركمين، وهو المكون النشط فيه، بخصائصه المضادة للالتهابات. ومن الجدير بالذكر أن الفلفل الأسود يعزز هذا التأثير بشكل ملحوظ، لذا يُنصح بتناول النوعين معا.

وتشير الخبيرة إلى أهمية عدم إغفال القرفة، فرائحتها وحدها تبعث شعورا بالدفء والراحة، وهو ما يحتاج إليه المرء في الأيام الغائمة. وإلى جانب ذلك، قد تساعد القرفة على استقرار مستويات السكر في الدم، ما يحد من الانخفاض الحاد في الطاقة بعد تناول الطعام، ويساعد على الحفاظ على النشاط طوال اليوم.

كما يُنصح بإضافة توابل أخرى إلى النظام الغذائي، مثل الكمون والشمر والكزبرة، لاحتوائها على زيوت عطرية ومواد مرة تحفز إنتاج الإنزيمات الهاضمة والعصارة الصفراوية، ما يسهم في تسهيل هضم الأطعمة الدسمة والغنية بالدهون، التي يكثر تناولها خلال فصل الشتاء.