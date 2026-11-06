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أمطار غزيرة ورعدية متوقعة في عدة مناطق بالمملكة الجمعة والسبت

  • 06 نوفمبر 2026
  • 02:08
أمطار غزيرة ورعدية متوقعة في عدة مناطق بالمملكة الجمعة والسبت

خبرني - تشهد المملكة، الجمعة والسبت، هطول أمطار في مناطق عدة، تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بالرعد، مع امتداد الهطولات من شمال المملكة إلى المناطق الوسطى وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، وفق التوقعات الجوية.

وتتأثر المملكة الجمعة بكتلة هوائية باردة نسبيا ورطبة، تنخفض معها درجات الحرارة قليلا، ويكون الطقس باردا نسبيا وغائما جزئيا إلى غائم.

وتتركز الهطولات الجمعة في شمال المملكة، قبل امتدادها لاحقا إلى المناطق الوسطى وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية.

وتبقى المملكة السبت تحت تأثير الكتلة الهوائية، مع مواصلة درجات الحرارة انخفاضها، وهطول أمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، قد تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بالرعد في بعض المناطق.

وتكون الرياح الجمعة والسبت غربية معتدلة السرعة، تنشط على فترات وتثير الغبار في مناطق البادية.

ويستمر الطقس الأحد باردا نسبيا وغائما جزئيا إلى غائم أحيانا، مع بقاء فرصة لهطول زخات خفيفة من المطر حتى ساعات الظهيرة في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية.

وتكون الرياح الأحد شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا وتثير الغبار في مناطق البادية.

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