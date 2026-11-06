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روبيو: لا أخطط للاستقالة من منصبي

  • 06 نوفمبر 2026
  • 02:04
روبيو لا أخطط للاستقالة من منصبي

خبرني - نفى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الخميس، صحة التقارير التي تحدثت عن عزمه مغادرة إدارة الرئيس دونالد ترامب لخوض الانتخابات الرئاسية عام 2028، مؤكدا أن خطته تتمثل في مواصلة العمل مع ترامب حتى نهاية ولايته.

وقال روبيو في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" إن العمل مع ترامب حتى نهاية ولايته "كان دوما خطتي"، مؤكدا أنه لا يعتزم الاستقالة من منصبه.

ونقلت الصحيفة عن روبيو قوله "لن أتحدث بعد الآن عن عام 2028، لن أفعل ذلك ببساطة".

وأضاف أنه سيدعم نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس إذا قرر الترشح للرئاسة في انتخابات عام 2028.

وجاءت تصريحات روبيو ردا على تقارير تحدثت عن احتمال مغادرته الإدارة الأميركية استعدادا لخوض السباق الرئاسي المقبل.

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