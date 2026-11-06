قبل أن تبدأ يومك.. 5 أطعمة تجعل إفطارك أكثر فائدة لقلبك

خبرني - لا يقتصر تأثير وجبة الإفطار على منح الجسم الطاقة لبدء اليوم، بل قد يمتد إلى صحة القلب والأوعية الدموية، بحسب نوعية الأطعمة التي تختارها.

وينصح أطباء القلب بالتركيز على الأطعمة الغنية بالألياف والبروتين النباتي، مثل الشوفان والمكسرات والبقوليات، مع الحد من المعجنات والمنتجات فائقة المعالجة والوجبات الغنية بالسكر، بحسب تقرير نشره موقع "Verywell health".

لكن ما المكونات التي تجعل إفطارك أكثر فائدة للقلب؟ وما الأطعمة التي يُفضّل عدم الاعتماد عليها صباحاً؟



1- الألياف

تُعد الألياف، خصوصاً القابلة للذوبان، من أهم العناصر الغذائية الداعمة لصحة القلب؛ إذ ترتبط بالأحماض الصفراوية والكوليسترول داخل الأمعاء، ما يساعد على تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم.

كما ارتبطت الأنظمة الغذائية الغنية بالألياف بانخفاض ضغط الدم الانقباضي وتراجع مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية بنسبة تتراوح بين 15% و30%، وفقاً للأبحاث المشار إليها.

وينصح سري بالانيسامي، طبيب القلب في مركز "سيدارز سيناي" بمدينة لوس أنجلوس، بتخصيص جزء من احتياجات الجسم اليومية من الألياف لوجبة الإفطار، بدلاً من محاولة تعويض النقص في نهاية اليوم.

2- الشوفان

ويقترح تناول الشوفان المنقوع طوال الليل مع الحليب وإضافة ألياف السيلليوم، التي يمكن مزجها بسهولة مع الوجبة. كما يوصي كوشيك ريدي، طبيب القلب التداخلي في مستشفى تامبا العام بولاية فلوريدا، بالشوفان المقطّع بالفولاذ، مع الجوز والتوت وبذور الشيا والكتان.

ومن الخيارات الأخرى التي يفضلها ريدي الفاصولياء المطهوة في المنزل والبروكلي المطهو على البخار والبطاطا الحلوة. ومع ذلك، يُنصح بزيادة الألياف تدريجياً، لأن رفع كميتها بصورة مفاجئة قد يسبب الانتفاخ والغازات أو الإسهال، خصوصاً مع عدم شرب كمية كافية من الماء.

3- البروتين النباتي

إلى جانب الألياف، يمثل البروتين عنصراً مهماً في وجبة الإفطار؛ إذ يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، وقد يكون مفيداً لمن يسعون إلى ضبط الوزن.

ويقترح بالانيسامي إضافة مسحوق البروتين، بما في ذلك الأنواع المنكهة بالشوكولاتة، إلى الشوفان المنقوع، للاستفادة من الجمع بين البروتين والألياف في وجبة واحدة.

ويشجع الأطباء على إعطاء الأولوية لمصادر البروتين النباتية، مثل التوفو والسيتان والبقوليات، مع إمكانية تناول البيض أو الدجاج أيضاً. ويؤكد ريدي أن كمية البروتين وتوزيعها على الوجبات ينبغي أن يتوافقا مع احتياجات كل شخص وأهدافه، خصوصاً لمن يمارسون تمارين القوة ويسعون إلى بناء العضلات.

4- ابتعد عن المعجنات

في المقابل، يحذر بالانيسامي من الاعتماد المتكرر على خيارات الإفطار الغنية بالسكر والكربوهيدرات المكررة، مثل الفطائر المحلاة والوافل والكرواسون المحشو بالشوكولاتة والدونات.

وقد تؤدي هذه الأطعمة إلى ارتفاع سريع في سكر الدم يعقبه انخفاض، وهو ما قد يرتبط بالشعور بالتعب والجوع مجدداً وضعف التركيز لدى بعض الأشخاص.

5- تجنب الأطعمة فائقة المعالجة

وتدعم ذلك نتائج دراسة نُشرت عام 2023، أظهرت أن شباباً تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاماً ويتبعون نظاماً غذائياً غنياً بالأطعمة فائقة المعالجة واصلوا تناول الوجبات الخفيفة حتى بعد زوال شعورهم بالجوع.

كما ربطت دراسة نُشرت عام 2026 في مجلة "JACC Advances" بين ارتفاع استهلاك هذه الأطعمة وزيادة خطر الوفاة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، أو الإصابة بنوبات قلبية وسكتات غير مميتة.

لا يوجد إفطار مثالي يناسب الجميع

رغم أهمية الألياف والبروتين، يؤكد ريدي أنه لا توجد وجبة إفطار واحدة تناسب جميع الأشخاص؛ إذ تختلف الاحتياجات الغذائية باختلاف الحالة الصحية والأهداف الفردية.

ويشير الأطباء إلى أن الإفطار الأفضل لصحة القلب هو الذي يجمع بين القيمة الغذائية المرتفعة والسعرات المناسبة، ويمكن الالتزام به على المدى الطويل.

لذلك، ليس ضرورياً تناول جميع مصادر البروتين والألياف في الصباح؛ إذ يمكن توزيعها على مدار اليوم وفقاً للتفضيلات والاحتياجات. والأهم هو أن يكون الإفطار جزءاً من نظام غذائي متوازن، لا وجبة منفصلة عن بقية العادات الغذائية التي تؤثر في صحة القلب.