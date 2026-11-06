ترمب: الحرب بين روسيا وأوكرانيا على وشك الانتهاء

خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس إنه التقى بكيريل ديميترييف، المبعوث الخاص لنظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف ترمب في حديثه لصحفيين في البيت الأبيض أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا على وشك الانتهاء، وأن إنهاءها قد يشمل أوروبا بأكملها.

وتكثف الولايات المتحدة جهودها للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مع التحضير لجولة مفاوضات ثلاثية بين واشنطن وموسكو وكييف في أبوظبي يومي 10 و11 تشرين الثاني الحالي، لبحث ترتيبات الأمن بعد الحرب وخفض التصعيد والملفات الإنسانية وسبل إنهاء النزاع.

وتأتي هذه التحركات بعد لقاءات أجراها المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سان بطرسبورغ، واتصالات مع مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين، فيما لا تزال موسكو وكييف متباعدتين بشأن شروط التسوية، ولا سيما القضايا المتعلقة بالأراضي الأوكرانية والضمانات الأمنية.